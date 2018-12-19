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среда, 19 декабря 2018 17:01

Дом на заснеженных склонах гор поражает невероятным видом из окна
11

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Дом находится в сотне километров от ближайшего города.
Фото: yh2architecture.com
Дом находится в сотне километров от ближайшего города.
Дом находится в сотне километров от ближайшего города.
Дом находится в сотне километров от ближайшего города.
Дом находится в сотне километров от ближайшего города.

В канадской провинции Квебек на склоне Лаврентийских гор построили уединенный дом с интерьером в стиле минимализма. Геометрия этого жилища превращает его в идеальное место для любования окружающими пейзажами.

Общая площадь дома составляет 232 квадратных метра. Состоит он из трех соединенных между собой блоков. Один из них расположен по центру, а остальные два являются боковыми и формируют собой восточное и западное крыло. Лицевая сторона каждого блока направлена в разные стороны. Между собой они соединены остекленными проходами. Указывает компания-застройщик на своем официальном сайте.

В восточном крыле дома застройщики обустроили просторную гостиную, спальню и ванную. Западную часть отвели под гостевые апартаменты с отдельным входом. В центральном блоке объединили открытого плана кухню и кабинет. В доме также разместили встроенный гараж. Снаружи соорудили открытую террасу.

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Построили дом в основном из природных материалов. Фасад его облицевали кедровыми досками. Внутренние стены и потолки покрыли белым кедром и гипсокартоном, пол — белым дубом и полированным бетоном.

Ранее показали уютную избушку, построенную посреди леса. Расположена она неподалеку от Катскильских гор на частном участке площадью более 80 соток. Внутри дома обустроены 2 спальни, 2 ванные и открытого плана гостиную, смежную со столовой и кухней.

yh2architecture.com
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19
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