Дом, из которого не хочется выходить

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Жить можно в самых неожиданных местах. Например, у подножия чилийского вулкана Невадос-де-Чиллан. Так закончили просторный дом с ярко выраженными углами. Они придают зданию крепкого характера.

На переднем плане фасада является широкая и толстая терраса. Весь проект разработан на трех уровнях, доступ к которому осуществляется через второй этаж. Первый оставили для бытовых хозяйственных целей.

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Территория дома окружена горными вершинами и лесом .. Такая атмосфера добавляет расслабления и покоя. С такого жилья не хочется возвращаться к шумного города.

Контемпорари - новый стиль, которому свойственны отсутствие роскоши, простота, комфорт. Он помогает эффективно организовать пространство даже в малом неудобном помещении. Возникло направление с помощью адаптации стилей хай-тек и минимализма для жизни. То есть к минимализму добавляется удобное спальное место, массивный диван и дизайнерская мебель. Контемпорари имеет множество поклонников из-за своей практичности и элегантность.