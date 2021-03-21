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четверг, 01 апреля 2021 14:40

Дом, из которого не хочется выходить
8

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Впечатляющий дом построили под вулканом
Фото: archdaily.com
Впечатляющий дом построили под вулканом
Впечатляющий дом построили под вулканом
Впечатляющий дом построили под вулканом
Впечатляющий дом построили под вулканом

Жить можно в самых неожиданных местах. Например, у подножия чилийского вулкана Невадос-де-Чиллан. Так закончили просторный дом с ярко выраженными углами. Они придают зданию крепкого характера.

На переднем плане фасада является широкая и толстая терраса. Весь проект разработан на трех уровнях, доступ к которому осуществляется через второй этаж. Первый оставили для бытовых хозяйственных целей.

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Территория дома окружена горными вершинами и лесом .. Такая атмосфера добавляет расслабления и покоя. С такого жилья не хочется возвращаться к шумного города.

Контемпорари - новый стиль, которому свойственны отсутствие роскоши, простота, комфорт. Он помогает эффективно организовать пространство даже в малом неудобном помещении.

Возникло направление с помощью адаптации стилей хай-тек и минимализма для жизни. То есть к минимализму добавляется удобное спальное место, массивный диван и дизайнерская мебель. Контемпорари имеет множество поклонников из-за своей практичности и элегантность.

archdaily.com
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