Дизайнеры показали свою квартиру, что оформлена по последнему писку моды

Фото: instagram.com

Львовские дизайнеры Кристина Бадзян и Дмитрий Сорокевич создали впечатляющий ремонт в квартире в историческом центре Львова. На этот раз помещение превращали не на заказ, а под себя. Они являются владельцами квартиры.

Фото есть странице их дизайнерской студии в Іnstagram.

"Для нас это был челлендж: доказать всем и самим себе, что даже с довольно неудобного, нефункционального планирования - все равно можно получить хороший результат. Для Львова это довольно типичное жилье, таких квартир в городе много. В то же время они не пользуются популярностью на рынке, а если кто-то выбирает их, то обычно неграмотно обрабатывает. Мы хотели квартиру вблизи центра города, поскольку там большинство наших объектов. К тому же, офис нашей студии также в центре ", - объясняет Кристина Бадзян.

Проблему узких комнат и ограниченного пространства архитекторы решали с помощью зеркал и минимального использования мебели.

Последние 10 лет в квартире не было ремонта, предыдущие владельцы фактически довели ее до аварийного состояния. Там протекал потолок, прогнила и протекала пол в гостиной и кухни. Дизайнеры пол демонтировали и часть деревянного перекрытия заменили, часть - укрепили металлом. Сделали новую стяжку и установили утепления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали цвет, который в этом году в тренде

В доме провели лишь частичная перепланировка, большинство зон оставили на своих местах. Хозяева переделать вход в квартиру: теперь с лестничной клетки попасть туда можно через балкон, а не через гостиную, как было раньше.

Старый вход заблокировали и с внутренней стороны закрыли гардеробной шкафом. Поэтому получили трехкомнатную квартиру с гостиной, спальней, детской комнатой, отдельной кухней, отдельным небольшим санузлом и балконом (галереей) общей протяженностью около 10 м.

Канадская пара открыла домашнюю компанию по изготовлению крошечного умного жилья. В своем бизнесе они предпочитают стабильную архитектуру и экологическое строительство. Любители "крошечного жизни" Хизер и Кевин Фриц начали собственный бизнес - дизайн, чтобы сделать свой вклад в развитие инновационного, экологического и доступного жилья.