Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной

Фото: remontbp.com

Фотообои сейчас очень популярны из-за умение быстрого преобразования пространства гостиной. Особенно реалистично выглядят 3D полотна, которые отличаются габаритами. Это очень удобно для обустройства комнаты с нестандартными размерами стен и высотой потолка.

В списке главных трендов 2021 года полотна с объемными геометрическими фигурами, полоской и клеткой, а также всевозможные растительные орнаменты и микросъёмки с цветами.

Не менее оригинальным вариантом можно назвать необычные абстрактные изображения. Выглядят такие предложения свежо, стильно и очень привлекательно.

Виды фотообоев:

Бумажные

Они являются наиболее бюджетным вариантом. Однако, вместе с низкой ценой хромает и качество. Максимальный срок эксплуатации таких изделий - около 5 лет, поскольку под воздействием солнечного света и незначительных повреждений, от которых не застрахован ни один помещения, полотна теряют свою первоначальную привлекательность.

Виниловые

Изделия отличаются большей прочностью и долговечностью. Они не бояться влаги и механических повреждений, прекрасно выдерживают воздействие моющих средств и прекрасно скрывают дефекты поверхности стен.

Бамбуковые

Такие полотна свободно пропускают воздух и не бояться влаги. Для очистки достаточно просто протереть оклеенную флизелиновыми обоями стену влажной губкой.

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Панорамные

3D обои сочетают в себе бумагу и винил, скрывают недостатки в стенах и относятся к категории долговечных. Самоклеящиеся варианты позволяют стенам "дышать" и считаются экологичными. Для их изготовления используется специальная целлюлоза и нетканый материал.

Мода время от времени возвращает старые тренды в интерьере. Поэтому он часто напоминает о временах молодости ваших родителей. Главными правилами интерьеров в 2021 году является экологичность, экономное отношение к природе, многообразие и индивидуальность в оформлении дома. Этому соответствуют возрождены тренды.