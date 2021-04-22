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пятница, 23 апреля 2021 11:43

Дизайнерский ремонт квартиры поражает шиком и сочетанием цветов
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Квартира в ЖК Бульвар фонтанов от дизайнеров
Фото: facebook.com
Квартира в ЖК Бульвар фонтанов от дизайнеров
Квартира в ЖК Бульвар фонтанов от дизайнеров
Квартира в ЖК Бульвар фонтанов от дизайнеров
Квартира в ЖК Бульвар фонтанов от дизайнеров

Стиль неоклассики сейчас моден. Это доказывает квартира 88 м2 в столичном ЖК Бульвар фонтанов. Во время ее ремонта использовали цвета кэмел, бургунди и серый.

Об этом пишут дизайнеры на странице OV2 в Фейсбук.

В квартире нет коридоре, а сразу гости попадают в кухню-гостиную. Сложные и одновременно глубокие цвета бордо и кемел - достаточно эстетическая пара. На светлом фоне бордовый цвет стал замечательным акцентом в виде обеденных и барных стульев, а также подушек.

Фрезерованные кухонные фасады идеально дополняют молдинги на стенах. Над обеденным столом и кухонным островом разместили легкие "невесомые" светильники. Центральное место в лобби зоне занял роскошный диван цвета кэмел.

Кровать, которая приковывает к себе взгляд и лучше дополняет стилистику не только спальни, но и всей квартиры. Наряду разместили открытый стеллаж с книгами, а напротив будуарный зону.

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В этом проекты есть два санузла - хозяйственный и гостевой. В первом скомбинировали 3 вида плитки, где акцентом стали пол. А во втором - применили плитку шеврон, которая с душевой плавно перетекает на пол.

Интерьер прихожей создает впечатление о всей квартире. Сейчас модной является отделка с помощью кирпичной кладки или материалов, ее имитируют. Такое решение позволяет создать удивительную атмосферу и задает настроение всему помещению.

Это также дополнительное утепление стен и шумоизоляция. За ним легко ухаживать, протерев влажной салфеткой от загрязнений.

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