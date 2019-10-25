Дизайнерские подсказки как правильно совместить цвета комнаты

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Создавая дизайн нужно отталкиваться не только от своих предпочтений, но и соблюдать определенные правила. Их соблюдение обеспечит результат более высокого уровня. Многие специалисты развивают на этом базисе целую науку колористического оформления помещений.

Цвета делятся на две группы - холодная и теплая гамма. Большому помещению придадут уют теплые тона, а малая площадь визуально увеличится за счет холодной палитры.

"Золотое правило", или "правило 3-х цветов": 60% доминирующего цвета, 30% - второстепенного и 10% - акцентного.

Чтобы палитра интерьера была выигрышной и "глубокой", следует играть на тонах и полутонах основных цветов.

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Красные тона с золотом дадут ощущение праздника, зеленый и оливковый - тягу к интеллектуальным играм и чтения. Сочетание цветов фиолетового цвета и, например, серого расставит определенные акценты и оживит дружеские посиделки.

Но не всегда центральная комната дома или квартиры может использоваться только по прямому своему назначению. Очень часто она выгодно сочетает в себе еще и функции спальни.

В этом случае хозяевам приходится находить идеальный компромисс в дизайнерском решении. В зависимости от темперамента можно подобрать хорошие варианты. Не стоит, однако, забывать о влиянии цвета на сон и отдых. Более сдержанные тона, сочетание бежевого цвета в интерьере, бирюзового, лавандового, изумрудного и голубого дадут ощущение полного релакса в спальне и в то же время будут гармонично смотреться в гостиной.

Грамотная уборка - это то же, что и духовная практика. Уважение к вещам, благодарность им за службу и целенаправленное прощание с ними помогает обрести гармонию и покой в ​​душе, в бизнесе и в отношениях с другими людьми. Смысл определения конкретных мест для хранения вещей заключается в том, чтобы свое место было у каждого. Почему это так важно? Потому что существование "бездомной" вещи умножает шансы на то, что ваше пространство снова станет загроможденным. К примеру, у вас есть полка, на которой ничего не лежит. Что произойдет, если кто-то оставит на ней предмет, для которого нет специально отведенного места? Этот единственный предмет и станет причиной вашего краха. Не успеете вы оглянуться, как это пространство, который создавал ощущение порядка, будет завален вещами.