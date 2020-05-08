Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства

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Оформление узкой комнаты приносит много вопрос и сложностей. И не важно это итальня, спальня или кухня. Всю есть свои нюансы, которых можно избежать правильными подходами.

Хозяевам подобных комнат часто приходится выбирать из двух одно: эстетику или удобство. Полноценно расставить мебель и не перегрузить помещение - на первый взгляд задача непосильная.

Чтобы узкую вытянутую комнату сделать максимально привлекательной и уютной, следует присмотреться к некоторым дизайнерских приемов, визуально расширяют помещение. Правильно расставив предметы мебели, подобрав тип и цвет настенного, потолочного и напольного покрытия, можно заметно изменить геометрию комнаты, одновременно наполнив ее стильным и красивым декором.

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Противоположные стены комнаты в разных оттенках визуально расширяют помещение.

Для напольного покрытия прекрасно подойдет рисунок или мелкая фактура. Один большой ковер можно заменить несколькими маленькими, таким образом гармонично уравновесив общее пространство.

Сейчас в тренде греческий стиль в интерьерах. Это касается и кухни. Она должна быть светлым и часто в голубых цветах через ассоциации с пляжами и небом. На кухне в греческом стиле правят два цвета: белый и кобальтово-синий. Кроме того, элементы интерьера из натурального темного дерева могут появиться в кухне. Приятным дополнением является также керамика, обожженная из глины.