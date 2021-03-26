Декоративные подушки украсят любую комнату

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В обустройства интерьера особое место принадлежит текстиля - декоративным подушкам. Они подчеркивают стилевую направленность дизайна, вносят яркие акценты. Также прекрасно сглаживают очертания угловых деталей на мебели, эксплуатируются в качестве удобного подголовника или подставки под ноги. Служат связующим звеном между предметами мебели и другими деталями интерьера.

Эти аксесуары сопровождают создание максимально уютной атмосферы и выгодно подчеркивают стилевое решение общего оформления любой комнаты. Они отличаются между собой по размерам, форме, тканей, из которых изготовлен чехол и наполнителя.

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Классические модели со стандартными размерами 40х40 см, 70х70 см или 20х20 см. Также подушки в виде валиков и эксклюзивные модели необычной формы со сложным дизайном.

Особенно интересно выглядят меховые модели и подушки с различным декором в виде композиции из бусин или аппликации. Наиболее популярными формами декоративных подушек является квадрат и прямоугольник, которые универсально подходят к любому виду мебели. Также овал или круг, идеально дополняют интерьеры с нотками восточной стилистики.

Любая декоративная подушка состоит из внутреннего и верхнего чехла. На изготовление внутренней части используется достаточно плотный хлопок или бязь. Что касается пошива внешнего чехла, то в этом случае следует предпочесть обивочных тканей. Это может быть фетр, кожа или экокожа, гобеленовые ткани, бархат, лен или ситец.

Не менее важной деталью считается внутреннее содержание декоративных подушек. Производители используют как натуральные наполнители: пух, перья и шерсть животных, а также специальное бамбуковое волокно, поролон, различные травы и гречневая шелуха.

Такие материалы, как синтепон, холлофайбер, латекс, холллофан или пенополиуретан относятся к искусственных наполнителей.

При создании интерьера, следует обязательно учитывать все нюансы. Начиная от выбора стилевого решения, заканчивая цветовой палитрой. Обратить именно на цвет интерьера, от которого и зависит психологическое здоровье. С помощью игры оттенков можно скорректировать форму комнаты.