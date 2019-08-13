Цветы на террасе: как красиво оформить дом

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Живые цветы могу украшать двор не только из цветника. Они с этим справляются и с террасы.

Для жителей города идеальным вариантом является размещение их в кашпо. Подвесные горшки могут висеть отдельно или по нескольку, создавая композицию.

В них не обязательно надо сажать ампельные цветы. То есть, те что имеют гибкий стебель, которое свисает из горшка. Подойдут петунии, колумнеи, ромашки, ахименес, фуксии и седум.

Или просто посадить лаванду и карликовые розы и разместить горшки по лестнице на разной высоте.

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Штамбовые розы является трендом последних лет среди цветоводов. Их называют готовым букетом на палке. Цветущие деревья выглядят, как пышные фонтаны. Они менее деликатные, чем чайно-гибридные. Поднимаются высоко над землей, поэтому меньше болеют. Самые популярные сорта Корвет с красными цветами, Барбара - махровыми бордовыми, Ландора с желтыми, Вальс с белыми, Ред Булл и Люксор -пишнимы цветами с белыми серединками.