Цветущий дом: как поразительно украсить двери

Фото: boredpanda.com

Прославиться можно красиво оформленной дверью. Так сделала лондонский фотограф Белла Фоксвелл. Она фотографирует двери домов. Собрала в коллекции почти тысячу фотографий. Оказывается, людям нравится разглядывать красиво оформлены двери.

Об этом пишет Вoredpanda.

Сначала фотографирования двери было хобби Беллы. Но вскоре стало ясно, что не она одна очаровывается их видом.

Фотограф признается, что испытывает настоящий восторг, когда вдруг натыкается на район с большим количеством волшебных дверей, о котором она даже не подозревала. Она неустанно продолжает исследовать столицу Великобритании в поисках живописных входной двери.

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Несмотря на эти фото возникает вопрос какая необходимость так красить входную дверь. Так лондонцы вносят яркие краски в дождливые пасмурные дни.

Этот обычай возник в Дублине. Благодаря писателям Джорджу Муру и Оливеру Сент-Джону Гогарти, которые жили между 1800 и 1900 годами. Эти соседи часто путали двери и входили не в свои дома. Это заставило Мура покрасить свои двери, чтобы она всегда была узнаваемой, даже после выпитого лишнее.

Жители квартир не имеют доступа к садов. Ученые утверждают, что наслаждаться временем на улице в зеленых насаждениях - это один из лучших способов улучшить психическое здоровье. Но не у всех есть такая роскошь. Это трудно сделать, живя в квартире многоэтажки. Поэтому дизайнеры переделывают балконы на зеленые оазисы. Они показывают, как можно спастись от суеты города.