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среда, 23 декабря 2020 17:20

Биофильный дизайн в офисных помещениях

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Термин биофилия был популяризован Эдвардом Уилсоном еще в 80-х годах прошлого столетия. Сегодняшняя реальность такова, что мы ведем трудовую деятельность как затворники, работая в тесных офисных коробках.

В этом плане на помощь офисным работникам приходит биофильный дизайн. Он в максимальной степени призван преодолеть разрыв между урбанистическим образом жизни и природой, увеличить работоспособность сотрудников, повысить уровень концентрации и уменьшает выплаты по больничным листам. Восстановить утраченную связь с природой поможет отделка камнем, деревом и зеленые стены.

  Биофильный дизайн способен установить связь человека и природы
Биофильный дизайн способен установить связь человека и природы

Актуальность биофильного дизайна на сегодняшний день

Перед биофильным дизайном интерьера стоит задача сделать так, чтобы офисные служащие чувствовали себя в помещении так же, как и вне помещения. Директор по дизайну фирмы K2 Space Крис Олдред утверждает, что биофильный дизайн – это не значит большое число растений в офисе. Данный дизайн намного сложнее, он многоплановый, совокупный процесс.

Биофильный дизайн включает в себя прежде всего отделку стен и потолков натуральными материалами, светильники, которые имитируют солнечный свет, растения и водяные динамичные конструкции, все то, что мы привыкли видеть в природе.

Руководитель группы концептуального дизайна UKIME в Interface Лаура Лайт считает, что дизайн интерьера должен транслировать природные сигналы и природные подсказки для работников офисов.

  Биофильный дизайн способен установить связь человека и природы
Биофильный дизайн способен установить связь человека и природы

Основные преимущества в офисных помещениях

Биофильный дизайн способен установить связь человека и природы. Исследования в этом направлении не только растут в количественном плане, но и в качественном. К основным преимуществам биофильного дизайна можно отнести:

1. Существенное сокращение числа стрессовых ситуаций. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что по частоте заболевания на первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания, а также расстройства психического здоровья. Это связано прежде всего с тем, что связь с природой уменьшается, а технологическое развитие растет большими темпами. Необходимо найти ресурсы и время для восстановления ментальной энергии. Биофильный дизайн помогает снизить стресс, сотрудник в офисе должен чувствовать и видеть связь с природой. Как утверждаю эксперты Гарвардского университета, офисы, в которых внедрен этот метод на треть уменьшает количество больничных листов.

2. Повышение продуктивности. По мнению Оливера Хита, автора книг "Интерьер от проекта до реализации", если в офисе применяется биофильный дизайн, то производительность труда увеличится на 8%. Не секрет, что такие крупные гиганты как Amazon в своих офисах оборудовали теплицы, в которых растут растения. Администрация подобных торговых гигантов максимальное значение уделяет вентиляции и качеству воздуха в офисных помещениях. Что касается главного офиса компании, то здесь живет более 40 тысяч растений и несколько сотен представителей флоры.

3. Повышение креативного потенциала у сотрудников. Биофильный дизайн повышает не только производительность офисных работников, но и улучшает их настроение. Более того, близость к природе стимулирует у работника творческие способности. В отчете Human Spaces за 2015 год также было установлено, что сотрудники, чьи офисы включали природные элементы, были на 15% более креативные, чем офисы без таких элементов.

Теория восстановления внимания предполагает, что взгляд на природу – и даже просто на изображения природы – может переключить мозг в другой режим обработки, заставляя сотрудников чувствовать себя более расслабленными и сконцентрированными.

Сотрудники студии ZIKZAK на личном примере уже знают все преимущества зеленого офиса. Мы поможем создать живое настроение и в вашем рабочем пространстве.

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