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среда, 14 июля 2021 15:35

Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
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Интерьер 2021: особенности ремонта в белом цвете
Фото: homepic.com.ua
Интерьер 2021: особенности ремонта в белом цвете
Интерьер 2021: особенности ремонта в белом цвете
Интерьер 2021: особенности ремонта в белом цвете
Интерьер 2021: особенности ремонта в белом цвете

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно.

Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.

Белый - идеальный фон для картин и других деталей. С течением времени любой дом обрастает стихийным пестрым декоромвид родственников или из путешествий. На белом фоне с ними пространство не кажется хаотичным.

Помещение, оформленное в белом цвете, легко перепланировать, изменив обстановку с помощью мебели или декоративных аксессуаров. Основой остается цвет базовых поверхностей, который служит идеальным фоном для любой организации пространства.

Если окна комнаты на север или запад, сделать ее более светлой помогут ослепительные шторы, которые, кроме того, придадут дополнительную нарядность.

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Чтобы создать белый интерьер как с картинки, полезно знать о подводных камнях:

Ровные стены

На плохо сделанной белой стене хорошо заметны дефекты и трещины. Чем лаконичнее пространство, тем более заметны недостатки. Поэтому требования к качеству ремонта в минималистичных интерьеров должны быть выше. Чтобы получить долговечные стены, после штукатурки их следует покрыть армированной сеткой, обязательно шпаклевать. Сверху наклеить стеклохолст и только потом красить.

Потолочный плинтус

Стены в домах железобетонные, а потолки с гипсокартона или стены из кирпича, а потолок из железобетона. Все дело в коэффициенте термического расширения, который различен в зависимости от материала. На стыке двух материалов будет трещина. Поэтому обязательно ставьте плинтус на потолок, хотя бы 2х2 см. Или стройте стены из того же материала, что и потолок.

Комбинация цветов

Стоит пользоваться правилом, подходит для любой комнаты: 70% всего пространства должно быть заполнено базовым цветом, 25% - дополнительным и примерно 5% - акцентными цветами. С ними общий картинка не будет скучной.

Различные фактуры

Чтобы белый интерьер не превратился в больничный, его нужно наполнить различными фактурами: гладким камнем, окрашенными деревом, рельефными обоями. По-разному отражая свет, такие поверхности визуально наполняют интерьер.

Мебель

Белый цвет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если вы решите укомплектовать комнату белой мебелью и будете покупать ее в разных местах, то, скорее всего, быстро обнаружите, что они не такие уж и белые. Белых оттенков много: более серые, желтым, синее, а еще девять степеней глянцевости, и у каждого производителя краски они могут быть свои. Лучше выбрать у одного производителя.

Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.

the-village.com.ua
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