Ярко и практично: назвали основные требования к кухонным обоев

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Для кухни лучше всего подходят жидкие обои или бамбуковые. Эта комната требует специального подхода с учетом надежности и практичности. Там стены чаще всего подвергаются попадания влаги и загрязнений, возникающих во время приготовления блюд.

Обои должны быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета и с эластичной структурой.

Например, бамбуковые обои бывают двух подвидов - полностью бамбуковые и на флизелиновой основе. В первом случае это прочные и долговечные многослойные полотна, которые можно смело использовать под покраску. Во втором варианте обои могут иметь текстильный, бумажный или виниловый верхний слой. Подобные изделия снаружи имеют некоторое сходство с виниловыми обоями. Однако при их изготовлении акрил наносится на бумажную подложку точечным способом, а не слоями. В результате подобных манипуляций на полотнах образуются микроскопические поры, позволяющие воздуху свободно циркулировать.

Такие изделия обладают высокой влагостойкостью, имеют небольшой вес, но, по сравнению с виниловыми и флизелиновыми обоями, отличаются меньшим сроком эксплуатации.

Для кухни следует выбирать жидкие обои, которые после полного высыхания способны отталкивать влагу. В противном случае их следует наносить на стены, противоположные от рабочей зоны и поверхностей кухонного гарнитура.

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При расположении оконных проемов на северной стороне атмосфера в помещении может быть сбалансирована с помощью теплых тонов.

Также следует учитывать размеры кухни и общую стилистику интерьера. Нейтральные белый, серый и черный цвета принято использовать в сочетании с другими оттенками. Пастельная палитра наполнит помещение свежестью и легкостью.

Бежевые, древесные и молочные оттенки подходят для фона.

Уюта арендованной квартире можно добавить и без ремонта. В то нужно заручиться согласием собственников. Кто не позволит даже диван переставить, а кто-то будет рад обновлению обоев.