Яркие и неординарные идеи украсить двери к Пасхе

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Нарядный венок на двери - праздничный символ тепла и единения. Поэтому он стал настолько трендовым последние несколько лет на Пасху. Классической цветовой гаммой есть белые и ярко-желтые весенние цветы. К ним можно добавить декоративные яйца, ветви деревьев, ленты, игрушки, пластмассовые цветы и различные предметы декора.

Красивый и пышный венок в пастельных тонах прекрасно украсит ваш дом и подарит хорошее настроение. Весенний пасхальный венок - яркий элемент в декоре интерьера.

Это идеальное решение для людей, которые стремятся создать элегантный и утонченный интерьер, благоприятный для встреч и отличный для отдыха.

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Необязательно покупать для этого дорогие украшения. Немного фантазии, свободного времени, усидчивости и можно сделать самому много красивых элементов пасхального декора. Особенно - изысканный пасхальный венок своими руками на входную дверь или на стену в гостиную.

Каждая декоративная фигурка в нем несет определенный смысл. Яркие яйца символизируют вечную жизнь, зайцы - процветания, а цветы - красоту и счастье.

Затяжная зима подталкивает к весенним красок в дизайне. Они не подталкивают к большому ремонту. Достаточно добавить несколько ярких акцентов. Весеннее настроение помогут создать нежные цвета: лимонный, фисташковый, голубой, персиковый. Надо сразу спрятать все "теплые" элементы - одеяла, пушные подушки. Можно заменить толстый ковер на легкие дорожки.