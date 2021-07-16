Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом

Фото: archdaily.com

В австралийском городе Мельбурн закончили необычный дом. Его фасад сделали с гофрированных металлических панелей, который разработала студия Tandem. Ее специализацией является решение сложных дизайнерских проблем и разработка оригинальных фасадов.

Этот изогнутый и стены выглядят волнистыми с закругленными углами. Это помогает ему еще больше выделяться и излучать легкость составленного полотна.

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Изогнутый интерьер, объят светом от белого цвета и деревянной отделки. Это создает атмосферу тепла, которое занимает своих жителей.

В доме есть гостиная, кухня, столовая и большие окна необычной формы.

Жилье на зависть всем может быть не большим или с золотыми колоннами. Примером этого является дом в бразильском селе Транкозо. Он выделяется на улице белым колоритным фасадом среди красочных. Дизайн выдержан одинаковый, что в ванной комнате, так и в гостиной. Там преобладает использование бетона, меди, древесины и керамики. Там простые материалы создают уютную атмосферу с сельскими нотами. Элегантный тон пронизывает весь проект.