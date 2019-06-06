Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье

Фото: elledecor.com

"Ангел" Victoria's Secret американская топ-модель Жасмин Тукс провела экскурсию по своему недавно приобретенному дому. Построен он в традиционном американском стиле.

"Когда я впервые осматривала этот дом и зашла в главную спальню, на ночном столике увидела журнал с моим фото на обложке. Тогда и почувствовала, что это судьба", — цитирует модель издание ЕlleDecor.

Интерьер модель решила переделать под себя. Для этого наняла команду дизайнеров.

"Я боялась, что дом будет выглядеть слишком аккуратным. Хотелось, чтобы он был уютным и приветливым. Это было для меня главное. Сделать его таким удалось благодаря теплым тонам и многослойности. Также я настояла, чтобы мне поставили большой удобный диван", — рассказала Тукс.

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Чтобы сделать дом еще более уютным, топ-модель дополнила интерьер большим количеством фотографий. В частности, сделала фотогалерею со снимками друзей и членов семьи.

Спальню оформила в пудровых тонах. Ванную комнату сделала монохромной. Добавила в нее элементы рустикального стиля.

"Я хотела, чтобы она была современной, но не слишком. Поэтому тумбы выбрала деревянные, поставила табурет. Душевую кабину взяла сочетающую в себе индустриальный и рустикальный стили", — говорит топ-модель.

Оформление для кабинета выбрала более эффектное и "холодное". Такое, чтобы идеально подходило для съемок фото и видео в Instagram.

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