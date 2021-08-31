Акцент стена кардинально меняет интерьер: как быть в тренде

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Хотите быть в тренде с дизайном квартиры - делайте акцентную стену. Она может отличаться цветом, фактурой, рисунком, материалом и другим. Интерьер получается эффектным, но при этом не слишком активным.

В спальной комнате это может быть стена за изголовьем кровати или, наоборот, противоположная стена, в гостиной - стена за диваном или напротив, за телевизором. Главный критерий - это должно быть зона, куда вы хотите привлечь внимание с помощью дизайна.

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Одно из самых простых решений для акцентной стены - поклеить интересные обои. Не хуже выглядит интерьера одна стена с смелого цвета или другой фактурой. Это может быть декоративный кирпич, панели, камень, кафель и тому подобное.

Стена может стать акцентной с помощью яркого активного декора. Подойдут картины, фото, интерьерные наклейки.

Обустройство рабочего места школьника очень важны. Он там будет проводить несколько часов каждый день. Учитывая прошлый год карантина, это рабочее место школьника может стать не только домашним, но и основным. Поэтому важно подойти к его обустройству очень серьезно.