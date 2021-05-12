5 способов сделать уютную прихожую

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Обычно, прихожую обделяют вниманием во время ремонта. Она делается в последнюю очередь и на нее уже не хватает ни сил, ни денег. При этом атмосфера входной зоны коридора не менее важна чем в других комнатах.

Как сделать входную зону коридора уютной:

1. Можно не придерживаться нейтральных оттенков. Прихожая хорошо перекрасить в яркий или необычный цвет - можно выбрать его для входной зоны коридора. Если это для вас слишком смело, поэкспериментируйте с меньшими предметами. Например, выберите розовый пуфик, красочный ковер.

2. Там должно быть место для сидения, зеркало, минимальное место для хранения ежедневных вещей и обуви. Именно нескольких комплектов, чтобы не загромождать пространство, а шкаф для других вещей лучше разместить чуть дальше в коридоре.

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3. На внешний вид входной части дома влияет порядок. Продумайте места для хранения таких мелочей. Например, корзины или стильные короба. Добавьте крючки для ключей, можно добавить отдельные низкие крючки для детских вещей, чтобы ребенок сам мог повесить свою одежду, чашу для постоянно нужных безделушек, подставку для зонта.

4. Эффектно выглядят растения во входной части коридора. Безразлично они комнатные или срезаны.

5. Прихожей добавьте картины, декоративные подушки, другие милые безделушки. Для мотивации можно использовать соответствующие слова или фразы, которые будут настраивать вас на позитивный лад утром или, наоборот, приветствовать после тяжелого дня.

Такой дизайнерский элемент, как ниша в стене, является довольно распространенным явлением. Ею можно удачно скрыть имеющиеся дефекты на стенах, обеспечить помещение дополнительными полочками. Ниши вписываются в любой вид интерьера и успешно превращают общую атмосферу комнаты. Дизайнеры предлагают использовать множество идей, выбор которых полностью зависит от общей стилистики интерьера и фантазии хозяев помещения.