 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 936
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1485
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4437
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 864
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 702
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1215
Фото
Все фото
10
15
10
8
9
5 способов сделать уютную прихожую
5 способов сделать уютную прихожую
Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха
Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха
Хранение вещей на кухне: дизайнерские секреты экономии места
Хранение вещей на кухне: дизайнерские секреты экономии места
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Золотая гостиная: как не переборщить с цветом
Золотая гостиная: как не переборщить с цветом
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 909
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 801
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 432
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 567
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 12:15

5 способов сделать уютную прихожую
10

  Комментировать

Интерьер 2021: как быстро изменить вид прихожей
Фото: zelenasadyba.com.ua
Интерьер 2021: как быстро изменить вид прихожей
Интерьер 2021: как быстро изменить вид прихожей
Интерьер 2021: как быстро изменить вид прихожей
Интерьер 2021: как быстро изменить вид прихожей

Обычно, прихожую обделяют вниманием во время ремонта. Она делается в последнюю очередь и на нее уже не хватает ни сил, ни денег. При этом атмосфера входной зоны коридора не менее важна чем в других комнатах.

Как сделать входную зону коридора уютной:

1. Можно не придерживаться нейтральных оттенков. Прихожая хорошо перекрасить в яркий или необычный цвет - можно выбрать его для входной зоны коридора. Если это для вас слишком смело, поэкспериментируйте с меньшими предметами. Например, выберите розовый пуфик, красочный ковер.

2. Там должно быть место для сидения, зеркало, минимальное место для хранения ежедневных вещей и обуви. Именно нескольких комплектов, чтобы не загромождать пространство, а шкаф для других вещей лучше разместить чуть дальше в коридоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха

3. На внешний вид входной части дома влияет порядок. Продумайте места для хранения таких мелочей. Например, корзины или стильные короба. Добавьте крючки для ключей, можно добавить отдельные низкие крючки для детских вещей, чтобы ребенок сам мог повесить свою одежду, чашу для постоянно нужных безделушек, подставку для зонта.

4. Эффектно выглядят растения во входной части коридора. Безразлично они комнатные или срезаны.

5. Прихожей добавьте картины, декоративные подушки, другие милые безделушки. Для мотивации можно использовать соответствующие слова или фразы, которые будут настраивать вас на позитивный лад утром или, наоборот, приветствовать после тяжелого дня.

Такой дизайнерский элемент, как ниша в стене, является довольно распространенным явлением. Ею можно удачно скрыть имеющиеся дефекты на стенах, обеспечить помещение дополнительными полочками.

Ниши вписываются в любой вид интерьера и успешно превращают общую атмосферу комнаты. Дизайнеры предлагают использовать множество идей, выбор которых полностью зависит от общей стилистики интерьера и фантазии хозяев помещения.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 способов сделать уютную прихожую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Церкви начали заставлять передавать имущество государству

Лечение гипертонии является пожизненным - что нужно знать о болезни

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 7938
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6462
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4446
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4437
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3780
Дом
Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха
Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха
15
 Просмотров: 243
Хранение вещей на кухне: дизайнерские секреты экономии места
Хранение вещей на кухне: дизайнерские секреты экономии места
10
 Просмотров: 279
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 2043
Золотая гостиная: как не переборщить с цветом
Золотая гостиная: как не переборщить с цветом
9
 Просмотров: 702
Оазис с бассейном: дом удивит дизайном и роскошью
Оазис с бассейном: дом удивит дизайном и роскошью
9
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 907
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть