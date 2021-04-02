15 ярких идей добавить весеннего настроения в интерьере

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Затяжная зима подталкивает к весенним красок в дизайне. Они не подталкивают к большому ремонту. Достаточно добавить несколько ярких акцентов. Весеннее настроение помогут создать нежные цвета: лимонный, фисташковый, голубой, персиковый.

Надо сразу спрятать все "теплые" элементы - одеяла, пушные подушки. Можно заменить толстый ковер на легкие дорожки. Принты также выбирать тематические - с цветами, птичками, растениями, белыми облаками. Конечно, я не предлагаю перекрашивать все стены или менять обои. Легче всего это можно сделать с помощью текстиля. Скатерти, декоративные подушки, постельное белье, шторы, полотенца и шторка в ванной комнате.

Нельзя забывать цветы - луковичные. С ними интерьер наполняется особой атмосферой и ароматом. Если вы любите срезанные цветы, самое время добавить их в интерьер.

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Добавить декор - птичьи клетки, вазы-бутылки, зеркала разных форм и размеров, фигурные кувшины, соломенные шляпки и корзинки. Замените или добавьте картины с положительной тематикой и цветами. Это касается и посуды.

Можно покрасить оконную раму в желтый цвет, купить розовый стул, поставить бархатный пуфик в прихожую.

В канадском стиле важные тишина, изысканность и пространство. Поэтому его придерживаются в частных домах, где много площади. Они имеют не только оригинальный уютный дизайн, но и особую технологию строительства. В основе дизайне закладываются эко принципы, поэтому в интерьерах преобладает дерево. Это проявляется не только в отделочных материалах, но и в палитре оттенков. Для нее характерны землистые, песчаные оттенки, колорит древесной коры.