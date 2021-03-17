Твердотопливный котел окупается за два сезона

- Никогда не думал менять газовый котел на другой, - рассказывает 42-летний Виктор Венгерский из города Новомосковск Днепропетровской области. - Но попробовал и не прогадал.

- В прошлом году жена уговорила, - продолжает. - Решили купить твердотопливный, потому что он - универсальный, работает на любом виде топлива. В дровнике сжигаю остатки досок со двора, ветви или листья из сада, картонные ящики. С газовым такого не сделаешь. В первый сезон сэкономил на отоплении несколько тысяч. Летом прошлого года немного навозил домой дров, обрезок досок, веток, приволок позапрошлогодние тюки соломы. Все брал практически даром. За зиму сжег. Сэкономил второй год подряд. Так котел окупился.

Универсальные твердотопливные котлы работают на угле, дровах, пеллетах, брикетах, щепе, дровяной щепе, ветвях, мебельных отходах. Можно сжигать листья, камыш, солому, бытовые отходы, ореховую скорлупу.

- "Энергия Комфорт" - наиболее комфортный в пользовании котел, - говорит 41-летняя Ольга Дрозд, инженер-консультант из столичного предприятия "Энергия Комфорт", которое производит котлы. - Может работать без затухания хоть весь отопительный сезон. Технология горения этого котла позволяет досыпать топливо во время работы прибора. Поэтому ваш дом обеспечивается теплом бесконечно.

"Энергия Комфорт" по продолжительности горения опережает конкурентов. При температуре от 5 ° C одной загрузки угля может хватить до 20 дней, опилок - на сутки, дров - полтора суток, брикетов - на четыре. Его даже можно переделать под пеллеты.

Котлы производства "Энергия Комфорт" цилиндрической формы. Она оптимальна с точки зрения эффективности. Весь процесс работы регулирует автоматика. Кроме отопления, могут нагревать воду для бытовых нужд.

- Если за котлом следить, будет служить исправно десятилетиями, - говорит Ольга Дрозд. - Главное, периодически чистить его и не сжигать пластик.

Твердотопливные котлы предприятия "Энергия Комфорт" можно выбрать на сайтах www.energia-komfort.com.uа и www.Energia-komfort-bvi.com.ua, приобрести в магазине на ул. Большая Кольцевая, 15 в Киеве. Или заказать по телефонам 0 (98) 120 20 21, 0 (66) 711 74 91, 0 (50) 927 1533.