Посуду моют содой и горчичным порошком

- Не пользуюсь химическими средствами, у меня аллергия, - говорит 58-летняя Татьяна Постил из Знаменки на Кировоградщине. - Когда-то помыла ванну, все руки обсыпало. Всю ту химию надо раз 15 прополоскать, чтобы вымыть. Это можно по полдня стоять над одной кастрюлей.

Посуду моет пищевой содой, смешанной с горчичным порошком.

- Прекрасно растворяет жир, - говорит. - Кастрюли от сажи чищу песком, во дворе куча лежит. Ржавчину отмываю лимонной кислотой, известковый налет в ванной и туалете - содой и лимонной кислотой. Смешиваю в равных частях и добавляю немного воды. Кислота и сода реагируют, образуется густая пена. Помазала ею грязную поверхность, оставила на полчаса - и смыла чистой водой.

Пол протирает теплой водой, в которую добавляет уксус и несколько капель лавандового масла.