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четверг, 05 августа 2021 07:20

Моющие средства с хлором разъедают окна

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Качественные препараты образуют густую пену

- С детства люблю чистоту, - говорит жительница Черкасс 43-летняя Инна Тертычная. - Раньше, чтобы ее достичь, надо было часами убирать. Сейчас проще. Но есть нюансы.

Средства по уходу за поверхностями выбирает по советам знакомых. Читает отзывы в интернете, расспрашивает продавцов, изучает состав веществ.

- Раньше все мыли мыльной водой, - вспоминает. - Чтобы окно было чистым, его намыливали, ждали, размывали. Затем споласкивали чистой водой. После этого терли скомканной газетой, пока не исчезали разводы. Сейчас пшикнул специальным раствором, вытер - и все.

Средства для мытья и чистки поверхностей изготавливают в виде жидкости, геля, порошка, спрея и крем-пасты. Различаются по составу и цене.

- Первый признак качественного средства - хорошо пенится, - говорит 35-летняя Алла Голуб, продавец столичного интернет-магазина. - Жидкие средства удаляют грязь, но быстро заканчиваются. Густой гель экономный. Порошковые - дешевле, но не так эффективно растворяют грязь. Сильно загрязненные поверхности нужно тереть, можно поцарапать. Порошком нельзя чистить плитку или стекло. Самые экономные - спреи. Отмывают быстро. Крем-пасты используют для деликатных поверхностей. Но качественные стоят дорого, а дешевые - неэффективны.

Средства выбирают в зависимости от типа загрязненной поверхности.

- Стекло и зеркала моют специальными жидкими средствами или спреями, - объясняет Алла. - Они очищают, дают блеск, создают антистатический эффект, который защитит от пыли. В составе не должно быть хлора. Он разъедает раму и уплотнители окна.

Для кухни и ванной комнаты выбирают средства, убивающие микробов.

- Раковины из нержавейки моют гелем или жидким средством, керамические и столешницы - пастой или мягким порошком. Для удаления ржавчины есть специальные гели. Ванную и туалет следует мыть средствами с сильнодействующими компонентами с хлором. Такими пользуются осторожно, только по назначению. Иначе можно испортить поверхность. Акриловую и эмалированную ванну чистят кремом или гелем. Последний можно использовать для унитазов и биде.

Для каждого типа напольного покрытия есть соответствующие чистящие средства. Препарат для кафельной плитки не годится для паркета и ламината.

- Средства для мытья пола советую брать с антистатиком, чтобы покрытие не так притягивало пыль. Они бывают в виде жидкости, геля и порошка. Универсальных чистящих не существует. Есть такие, которые удаляют грязь с большинства поверхностей, но не всех, - говорит Алла Голуб. - Лучше выбирать для каждой поверхности свое средство. Это обезопасит от повреждения предметов.

Внимательно читайте информацию на упаковке, соблюдайте дозировку. Увеличение концентрации может навредить. Не стоит смешивать средства, потому что может образоваться токсичное вещество.

Все популярнее становятся органические моющие средства. Не содержат фосфатов, хлора, аммиака, энзимов, продуктов нефтепереработки, синтетических ароматизаторов, красителей, оптических отбеливателей, ГМО.

- Такие изготовленные из растений и минералов, - говорит Алла Голуб. - Не вызывают аллергических реакций, полностью растворяются, безопасны при вдыхании и проглатывании. Но имеют два недостатка: дорогие и много фальсификата. Производители убирают из состава только фосфаты и выдают средство за экологически чистое.

Убирать советует всегда в резиновых перчатках.

- Но никто не надевает перчатки каждый раз, когда моет тарелку, - замечает. - Поэтому берите такие средства для мытья посуды, в составе которых есть силикон, глицерин или сок алоэ вера. После каждой уборки надо проветривать комнаты.

Автор: Любовь СТРЕЛЕЦКАЯ
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Дата
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