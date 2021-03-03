Летнюю кухню переделал в дом за два дня

Трубы отопления и провода прячут в плинтуса

- 50 лет живу и 30 из них - строюсь, - смеется 49-летний Сергей Бардаков из города Смела Черкасской области. - С апреля по октябрь одно и то же - бетон, цемент, кирпич, штукатурка, шпатлевка, трубы, провода.

Сергей Бардаков с семьей живет в 70-летнем саманном доме на 80 кв.м. Ежегодно его совершенствует - укрепляет каркас, заменяет покрытия и отделку, достраивает, ремонтирует, переделывает системы отопления, водопровода, канализации, электричества. Реставрирует двор - заливает новые дорожки, создает клумбы, достраивает хозяйственные постройки.

- 10 лет тому назад затеял капитальный кавардак. Снес во дворе все, что годами стояло без дела - старые курятнички, сарайчики, дровятнички, клетки для кроликов, вольеры для гусей. Засыпал старый погреб, яму для свеклы, вывез навозные кучи. Выгреб три КамАЗа хлама. Бульдозером все разровнял - двор стал гигантский. Вместо десятков заграждений и построечек построил современное здание из газобетона. Теплое и аккуратное.

Называем его флигелем, хоть вдвое больше чем дом. Там просторная летняя кухня, спальня, полноценная мастерская, гараж, кладовая для инструмента, склад. Сзади устроил еще летний душ, туалет, погреб и место для дров. На чердаке флигеля помещается все, что раньше валялось по двору.

В помещении Сергей Бардаков сделал ремонт, вставил пластиковые окна. Стены поштукатурил и покрасил, на пол положил плитку. Сам сделал мебель.

- Дом теплый, с новым ремонтом, а мы перестали в нем жить, - говорит Сергей Александрович. - Заходим разве ночью спать или искупаться. Все время с женой вертимся во флигеле. Она - в летней кухне, я - в мастерской. Переходим в дом только на зиму.

Хозяин решил сделать во флигеле отопление, повесить батареи, смонтировать полноценную электропроводку. До сих пор обогревал "буржуйкой", имел одну розетку.

- Года три не решался начать. Не хотелось снова все долбить, прорезать в стенах канавы под трубы и провода. Как вспомню, что пришлось бы месяцами жить среди цемента и пыли - руки опускались. Хорошо, что не стал. Технологии не стоят на месте. Китайцы придумали простое решение для моей проблемы - плинтусы-монтажные короба.

Плинтуса-короба - пластиковые планки, внутри которых укладываются трубы отопления и электрические провода. Крепятся над полом, как традиционные плинтуса. Имеют ширину 3 см и высоту 9-12 см.

- Летнюю кухню переделал в дом за два дня, - говорит Сергей Бардаков. - Пустил плинтус по периметру наружных стен, уложил в него две трубы - "разгонные" и "обратку". К ним в каждой комнате прикрепил по батарее.

Снизу уложил в плинтус толстый электрический провод.

- На него в каждой комнате повесил по три-четыре розетки. В коробе осталось место для кабеля интернета. Завел его в кухню и гараж, потому что часто смотрю в сети видео, жена новости читает.

Вместо печки-буржуйки Сергей Бардаков поставил чугунный камин, работающий на дровах. Плотно оплел его топку и дымоход 25-миллиметровой гофрой из нержавейки. Использовал 50 м.

- Это - мое водяное отопление, - объясняет. - Насос гоняет по гофре воду, она нагревается о камин и идет в батареи. Работает идеально. Охапку дров - все флигель теплый. Можно было, конечно, не играться с гофрой, а купить готовый камин с водяной рубашкой. Но он стоит от 50 тысяч гривен.

Думаю еще встроить в систему теплоаккумулятор - емкость для горячей воды. Чтобы флигель не остывал, как только камин погас.

Во флигеле семья живет весь год.

- Дом оставим дочери, - говорит Сергей Бардаков. - Пусть живет с мужем, когда закончит университет. А мы - рядом. Потому что две хозяйки в одном доме - постоянные ссоры. Так же, как и два хозяина. Знаю по собственному опыту. Даже двор можем разделить забором, место позволяет.