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четверг, 08 июля 2021 07:55

Бензиновые мотокосы рассчитаны на три года работы

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Бензиновые мотокосы рассчитаны на три года работы

Их выбирают со сплошными штангами

- Скупой платит дважды, глупый - трижды, а я - постоянно, - рассказывает 47-летний Виктор Воловец из города Боярка Киевской области. - Всю жизнь имею хлопоты с мотокосами.

Виктор Алексеевич живет в частном доме. Траву в саду и сорняки вокруг двора выкашивает мотокосой. Советует, как такую ​​выбрать.

- Эта уже пятая моя коса, - продолжает. - Первым был электрический триммер, мощностью 600 Ватт. Годился только для того, чтобы щекотать живот коту. И красиво на стене висел. Слабый, сразу перегревался. Скашивал только низкую траву, и то недолго. В конце концов, сгорел. Я только рад.

Вторым купил электротриммер мощностью 2,2 кВт - самый мощный, который был в магазине.

- Это уже что-то похожее на косу, - говорит Воловец. - Однако тоже мучился. Сорняки триммер не брал, газонную траву стриг долго. Тонкая леска в кассете быстро заканчивалась, толстую триммер не мог потянуть. Но больше всего раздражали провода, которые приходилось таскать за собой. Имел три удлинителя по 20 метров, замучивался сматывать-разматывать.

Третьей купил китайскую бензиновую мотокосу с двигателем объемом 39 куб. см.

- После триммеров почувствовал, что такое настоящая мощность, - говорит Виктор Алексеевич. - Мотокосой рубил осот и лопухи за двором. Но коса имела недостатки. От вибрации разбивались кронштейны креплений, ломались и гнулись алюминиевые ручки, отпадали крепления бака, стартер. Штанга была разборная и это был минус. Качалась. После двух-трех покосов вся коса становилась как холодец, рассыпалась в руках. Приходилось все перебирать, подтягивать, смазывать, ставить новые болты. Самым большим минусом был ресурс. Все механизмы рассчитаны на определенное количество часов работы. На второй год коса посыпалась. Ломалось одно за другим все. Сначала менял, потом сдал ребятам на запчасти.

Сейчас Виктор Воловец использует бензиновую мотокосу с объемом двигателя 58 куб. см и мощностью 6,1 кВт. Со сплошными алюминиевой штангой и металлическим валом. Имеет три насадки: кассету с леской для мягкой травы, трехлопастный нож для жесткого густого бурьяна и зубчатую фрезу для ветвей и кустарников. Редукторы и ручки усиленные, устойчивые к ударам о камень. Такая стоит 2,5 тыс. грн.

- Эта тоже из китайских запчастей, но фабричная, - добавляет Виктор Алексеевич. - Все винты держатся на гроверах. Двигатель раскручивается до семи тысяч оборотов, лупит траву так, что земля по соседям разлетается. Не боюсь задеть кротовью нору или какую-то ветку. Доволен.

- Люди жалуются, что после грозы сорняки лезут. А мне от этого лучше. Потому что мотокосы берут чаще, поставщики не успевают подвозить, - говорит 27-летний Игорь Антоненко из Киева. Продает на рынке электрические и бензиновые мотокосы, кусторезы, фрезы, мотоблоки.

Рекомендует, как выбрать мотокосу.

- Электрические триммеры советую только тем, кому клумбы надо скосить, - говорит Антоненко. - Даже самые мощные не справятся с сорняками или густым газоном.

Бензиновые мотокосы - универсальны. Слабая и дешевая выполнит базовые потребности в хозяйстве. Однако за ними нужен постоянный уход. Подкручивать, смазывать, чистить, перебирать. Правило "купил и забыл" с китайскими мотокосами не работает.

Советует выбирать модели со сплошной штангой, усиленными ручками, увеличенным объемом двигателя.

- Все мотокосы на рынке сделаны из китайских запчастей, - добавляет Игорь Антоненко. - У всех - типичные, почти идентичные конструкции, двухтактные двигатели. Если каждую неделю косить сорняки по часу, мотокоса выходит максимум три-четыре года. На большие сроки они не рассчитаны.

Есть модели для профессионального кошения. Такие имеют четырехтактные тихие двигатели, все узлы рассчитаны на длительную, экономичную и высокопроизводительную работу. Подобную технику советую тем, кто планирует косить большие площади. К примеру, заготавливать сено коровам. Настоящий "Бош", "Хилти" или "Макита" стоят от 10 тысяч гривен.

Игорь Антоненко советует использовать насадки по назначению.

- Леску берите самую толстую, которая влезает в кассету, - говорит. - Например, 2,7 миллиметра, с усиленным сердечником. Такая не рвется, только ударится о камень или землю. Ее хватает надолго. Трёхлопастным ножом рубите только крупные кустарники. Фрезу надевайте, обрезая ветви.

Советует не использовать мотокосы не по назначению.

- В интернете есть много насадок-переходников на мотокосу, - говорит Антоненко. - Мол, поставь на нее фрезу и скородь землю, бензопильную шину - и пили дрова. Можно превратить мотокосу в двигатель для лодки, в пилу для резки металла, в дрель. Это все для игрушек. Реально оно работать не будет.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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