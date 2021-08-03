Яркие упаковки привлекают детей

В последние несколько лет дети вдвое чаще травятся моющими и очищающими средствами.

- Раньше за месяц фиксировали один-два химические ожоги, сейчас - три-четыре, - говорит 32-летний Сергей Виноградов, хирург Черкасской областной детской больницы. - Дети от 1 до 3 лет все тянут в рот. Их привлекает яркая упаковка. Родители не понимают угрозы, не всегда прячут средства. А производители не заботятся, чтобы малыши не могли открыть упаковки.

Вредит кислота или щелочь, которые есть в составе чистящих средств.

- Дети пьют их, получают химический ожог пищевода, - объясняет врач. - Может возникнуть кровотечение, эзофагит, сепсис. У меня был случай, когда ребенок выпил щелочь и через две недели умер от кровотечения. Возможны поздние осложнения - образование на пищеводе рубца, сужения. Тогда приходится делать сложную операцию - пластику пищевода.