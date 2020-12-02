Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Итальянский модельер Джанни Версаче. Фото: italy4.me

2 декабря 1946 года родился итальянских модельер Джанни Версаче.

Карьеру молодой дизайнер начал в родном городе Реджо-ди-Калабрия, в магазине модной одежды Francesca Versace Elle, которым владела его мать. Он помогал подшивать одежду и подбирать аксессуары.

В 1970 году богатый предприниматель и бизнесмен из Милана Энцо Никози, владелец марки Florentine Flowers приглашает на работу перспективного Джанни Версаче. Джанни несколько дней помог Энцо сметать новую коллекцию, презентация которой прошла с большим успехом. За эту работу молодой дизайнер был награжден первым авто марки Volkswagen без верха.

В 1980-е годы Джанни активно разрабатывает одежду от своего имени, параллельно работая для других фирм. Главным администратором его модного Дома стал его старший брат Санто Версаче, а за фотосессии отвечала его сестра Донателла.

Ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры

Каждая коллекция Версаче кардинально отличалась от предыдущей: в одежде были мотивы панк-культуры, стиля барокко, садо-мазохистских нарядов из секс-шопов, поп-арта и творчества Энди Уорхола.

Дизайнер ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, сочетания вечерних платьев и нижнего белья, яркие принты на рубашках, кожаные штаны на мужчинах, высокие каблуки и многое другое. Он впервые вывел на подиум мужчину без галстука и мужчины в джинсах.

Джанни был застрелен 15 июля 1997 в городе Майами-Бич, на ступенях своего особняка, серийным убийцей Эндрю Кьюненен без всякой видимой причины. После смерти Версаче во главе его фирмы встала младшая сестра, Донателла Версаче.

Gazeta.ua публикует топ-5 самых интересных фактов о модельера.

1. Эмблема модного дома Версаче - медузу Горгоны - выбрал Джанни, как символ роковых чар, которая убивает наповал и гипнотизирует своей красотой и простотой.

2. Версаче принадлежит термин "топ-модель". Его одежда популяризировали Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Ева Херцигова, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер.

3. В середине 90-х гг. Врачи диагностировали у Версаче онкологию внутреннего уха, но модельер победил болезнь. Несмотря на тяжелые последствия химиотерапии, ему удалось вывести бренд на третье место по продажам в мире после Пьера Кардена и Джорджио Армани.

4. Он становится одним из самых богатых людей мира. На момент смерти стоимость империи моды Версаче оценивалась в $ 807 млн.

5. За 25 лет дизайнерской карьеры Джанни Версаче провел более 60 спектаклей, тщательно отрепетировали и продуманных до мелочей. 24 июня 1997 в Флоренции состоялся самый громкий показ "Барокко бельканто" в сотрудничестве с композитором Мориса Бежара.

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В сеть выложили первый трейлер второго сезона сериала "Американская история преступлений". В нем режиссер Райан Мерфи покажет свою версию убийства знаменитого итальянского дизайнера Джанни Версаче в 1997 году.