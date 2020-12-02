Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4194
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2034
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
8
9
5
6
4
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Видео
Все видео
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 144
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 405
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4194
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 144
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 12:46

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

  Комментировать
  Итальянский модельер Джанни Версаче. Фото: italy4.me
Итальянский модельер Джанни Версаче. Фото: italy4.me

2 декабря 1946 года родился итальянских модельер Джанни Версаче.

Карьеру молодой дизайнер начал в родном городе Реджо-ди-Калабрия, в магазине модной одежды Francesca Versace Elle, которым владела его мать. Он помогал подшивать одежду и подбирать аксессуары.

В 1970 году богатый предприниматель и бизнесмен из Милана Энцо Никози, владелец марки Florentine Flowers приглашает на работу перспективного Джанни Версаче. Джанни несколько дней помог Энцо сметать новую коллекцию, презентация которой прошла с большим успехом. За эту работу молодой дизайнер был награжден первым авто марки Volkswagen без верха.

В 1980-е годы Джанни активно разрабатывает одежду от своего имени, параллельно работая для других фирм. Главным администратором его модного Дома стал его старший брат Санто Версаче, а за фотосессии отвечала его сестра Донателла.

Ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры

Каждая коллекция Версаче кардинально отличалась от предыдущей: в одежде были мотивы панк-культуры, стиля барокко, садо-мазохистских нарядов из секс-шопов, поп-арта и творчества Энди Уорхола.

Дизайнер ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, сочетания вечерних платьев и нижнего белья, яркие принты на рубашках, кожаные штаны на мужчинах, высокие каблуки и многое другое. Он впервые вывел на подиум мужчину без галстука и мужчины в джинсах.

Джанни был застрелен 15 июля 1997 в городе Майами-Бич, на ступенях своего особняка, серийным убийцей Эндрю Кьюненен без всякой видимой причины. После смерти Версаче во главе его фирмы встала младшая сестра, Донателла Версаче.

Gazeta.ua публикует топ-5 самых интересных фактов о модельера.

1. Эмблема модного дома Версаче - медузу Горгоны - выбрал Джанни, как символ роковых чар, которая убивает наповал и гипнотизирует своей красотой и простотой.

2. Версаче принадлежит термин "топ-модель". Его одежда популяризировали Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Ева Херцигова, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер.

3. В середине 90-х гг. Врачи диагностировали у Версаче онкологию внутреннего уха, но модельер победил болезнь. Несмотря на тяжелые последствия химиотерапии, ему удалось вывести бренд на третье место по продажам в мире после Пьера Кардена и Джорджио Армани.

4. Он становится одним из самых богатых людей мира. На момент смерти стоимость империи моды Версаче оценивалась в $ 807 млн.

5. За 25 лет дизайнерской карьеры Джанни Версаче провел более 60 спектаклей, тщательно отрепетировали и продуманных до мелочей. 24 июня 1997 в Флоренции состоялся самый громкий показ "Барокко бельканто" в сотрудничестве с композитором Мориса Бежара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модельера застрелил массовый убийца

В сеть выложили первый трейлер второго сезона сериала "Американская история преступлений". В нем режиссер Райан Мерфи покажет свою версию убийства знаменитого итальянского дизайнера Джанни Версаче в 1997 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 23508
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 11691
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 11404
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8784
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 8739
История
Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск
Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск
 Просмотров: 270
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
 Просмотров: 18
Польша и Канада сделали заявление по Украине
Польша и Канада сделали заявление по Украине
 Просмотров: 90
Командиры украл казну й сбежал к врагу
Командиры украл казну й сбежал к врагу
 Просмотров: 1368
Князь победил братьев и занял престол
Князь победил братьев и занял престол
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
24
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 234
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть