Выкопали камень с изображением необычного воина

В Шотландии выкопали камень с рисунком. Фото: Antiquity

В Шотландии, в городе Перт обнаружили монолит пиктов с изображением воина.

Его нашли во время обследования территории, отведенной под строительство дороги, сообщает Antiquity.

Монолит лежал на глубине около 1 м. Это третий подобный камень эпохи пиктов, найденный в этом регионе. Его высота составляет 1,9 м, а ширина - 70 см.

"На нем изображен воин со сложной прической и ярко выраженным задом", - описывают находку исследователи.

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Линии на лодыжках могут означать, что воин носил обувь или облегающие брюки. Вместе с линией на груди это напоминает современный комбинезон.

Первоначальный вид рисунка удалось восстановить с помощью 3D-визуализации.

Пикты - древний народ, населявший Шотландию. Название "пикты" имеет латинское происхождение и означает "разрисованные". Представители этого народа разрисовывали тело рисунками и наносили татуировки. Происхождение пиктов остается неизвестным.