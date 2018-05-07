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понедельник, 07 мая 2018 18:14

Вятрович отчитал Adidas за запрещенною символику

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Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обнародовал письмо к предприятию Adidas-Украина. В нем напомнил об ответственности за распространение в Украине продукции с коммунистической символикой.

"Основанием для обращения стала информация об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу", - говорится в письме.

В случае выявления фактов распространения подобных товаров компании Adidas на территории Украины Институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович: Порошенко должен обратиться к польскому президенту

"Идея изготовить одежду, украшеную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. В родной для нее Германии, которая прошла процессы денацификации - это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики под которой убиты миллионы наших земляков", - отмечает Вятрович.

Автор: memory.gov.ua
  Владимир Вятрович: "В Германии использования тоталитарной символики на одежде - нарушение моральных норм"
Владимир Вятрович: "В Германии использования тоталитарной символики на одежде - нарушение моральных норм"
Автор: memory.gov.ua
  Владимир Вятрович: "В Германии использования тоталитарной символики на одежде - нарушение моральных норм"
Владимир Вятрович: "В Германии использования тоталитарной символики на одежде - нарушение моральных норм"

Депутаты проголосовали за переименование в Украине двух областей. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что речь идет о Днепропетровской и Кировоградской области.

"Переименовано около тысячи, остались еще 9 населенных пунктов, которые мы обнаружили. На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей, чтобы запустить этот процесс", - сказал он.

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07
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