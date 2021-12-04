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воскресенье, 05 декабря 2021 00:46

Во время строительства супермаркета нашли давние захоронения
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На месте строительства супермаркета в городе Баштанка Николаевской области обнаружили захоронения начала XIX в.
Фото: "Укрінформ"
В могилах нашли 13 монет, пять крестиков, кольцо и бронзовую застежку для одежды.
Похоронены были христианами, но на их могилах нашли монеты.
Могилы на строительстве подметили местные активисты. Они сообщили археологам

На месте строительства супермаркета в городе Баштанка Николаевской области обнаружили захоронение начала XIX в.

Об этом сообщил руководитель раскопок, научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Александр Смирнов, передает "Укринформ".

"Нам удалось обнаружить останки 31 человека, в том числе и детей. Так что можем 100-процентно утверждать, что это первые поселенцы, которые основали Баштанку, которая до 1928 года называлась Полтавка", - сказал он.

В могилах нашли 13 монет, пять крестиков, кольцо и бронзовую застежку для одежды.

"Данная информация очень интересна с точки зрения обрядности первых переселенцев, в частности погребального. Пока ничего подобного в нашей области не было – это первый некрополь, который мы исследовали", - утверждает археолог.

Похороненные были христианами, но в их могилах нашли монеты.

"Существовала традиция класть в гроб деньги вроде бы для того, чтобы выкупать те земельные участки, на которых люди были похоронены. Детям клали одну копейку, взрослым – две. Найденные монеты датированы 1817–1820 годами. Это очень интересная и научно ценная информация. В дальнейшем мы будем работать с останками, определять их пол и возраст, также будет продолжаться работа с нумизматическим материалом", - рассказал археологи.

Могилы на строительстве заметили местные активисты. Они сообщили археологам. Те попытались найти общий язык с местными властями, но были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители приостановили работы. Затем заказчик заключил договор на проведение археологических исследований.

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Археологи уже завершили свою работу. Строительство может продолжиться.

В Тернопольской области археологи обнаружили каменный саркофаг с тремя скелетами. Находке минимум 5 тыс. лет.

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