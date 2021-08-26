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четверг, 26 августа 2021 10:48

В Украине нашли самый древний мост

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В Украине нашли самый древний мост
В Николаеве откопали мост киммерийцев. Фото: "День"

На раскопках городища древних киммерийцев "Дикий сад" в Николаеве нашли древний мост через крепостной ров.

Находке 3,2 тыс. лет, сказал "Укрінформу" руководитель раскопок Кирилл Горбенко.

"Мы нашли старейший в Восточной Европе мост через крепостной ров. Он датируется 1250 годом до нашей эры. Немного старший есть только в Греции, он принадлежит к памятникам микенской цивилизации и датируется 1300 годом до нашей эры", - рассказал он.

В Греции мост ведет через овраг. А этот является элементом фортификационного сооружения. Он позволял пройти к цитадели городища. Основа моста каменная, а сверху стояла деревянная конструкция.

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"В этом сезоне мы начали работать на новом участке 10 на 10 метров и расчистили кладку с интересной архитектурной постройкой. Откопали башню и скопление камней. Это новый жилой дом или какое-то фортификационное сооружение, ведь она как раз на стыке цитадели и ближнего пригорода. Чтобы понять это, в сентябре продолжим раскопки. Их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Сначала все заливал дождь, а потом пришла невероятная жара. Надеемся, что найденные хозяйственные ямы дадут новую информацию", - добавил Горбенко.

Недавно возле Мариуполя Донецкой области археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет. Исследователи нашли девять захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев.

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