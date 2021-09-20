В траншее нашли скелет женщины

В Старом городе в Каменце-Подольском нашли захоронение женщины времен Киевской Руси. Фото: "Є"

На территории Старого города в Каменце-Подольском нашли захоронение женщины ХIII-ХIV в.

Ученые утверждают, что это древнейшее из известных захоронений в этой местности, сообщает "Є".

Могилу обнаружили возле Армянского бастиона на ул. Францисканской во время археологического надзора за прокладкой коммуникационной траншеи.

"В одной из прокопанных траншей мы наткнулись на остатки культурного слоя времен Трипольской культуры, - рассказал научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Петр Болтанюк. - И в границах этого слоя обнаружили остатки жилья, которое, собственно, можно датировать ранним Трипольем. И вот в этот слой, рядом, где-то на глубине около одного метра, было вкопано захоронение женщины, которое предварительно датируем ХIII-ХIV веком".

Женщине было до 30 лет. Точный возраст определят антропологи.

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"Скорее всего, она была похоронена в гробу. Ведь погребальная камера имеет прямоугольную форму. Направление - головой на запад, по христианской традиции. На пальцах у женщины было два витых кольца, которые мы датируем периодом ХIII-ХIV века. В самой погребальной камере нашли керамику, которую можно отнести к этому времени. Поэтому фактически мы можем говорить о захоронении Древнерусского периода", - сообщил археолог.

Археологи показали новые находки в замке в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В хозяйственной яме позднего этапа чернолесской культуры нашли целый сосуд, сообщает городской совет Каменец-Подольского.