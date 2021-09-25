В славянском городище нашли редкую фигурку

В Польше раскопали древнее поселение. Фото: Nauka w Polsce

В раннесредневековом славянском поселении в Люблинском воеводстве Польши нашли редкую серебряную фигурку.

Также им удалось обнаружить несколько сотен фрагментов керамики, наконечники копий и стрел, элементы одежды и украшения, сообщает Nauka w Polsce.

Находка двух денариев подсказала ученым, что поселение просуществовало до начала XI в, а не было заброшено в X в.

Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук под руководством Лукаша Меховича провели исследования на территории городища в селе Ходлик.

Антропоморфную серебряную фигурку высотой около 5 см назвали самой интересной находкой. Мехович отметил, что человека изобразили со сложенными на груди ладонями. Он может что-то держать в руках. Выражение лица не сохранилось, однако хорошо видно пальцы ног.

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Фигурку нашли на глубине около 20 см в культурном слое, относящемся к раннему Средневековью. Назначение этого предмета ученые установить не смогли.

В Жовкве Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного периода. Два древних поселения расположены в пределах строительства дороги. Исследователи обнаружили фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита. Нашли монеты австрийского периода.