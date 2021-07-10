В штрафбатах выживал каждый второй

Штрафные батальоны имели хуже материальное и продовольственное обеспечение, первыми шли в самые горячие бои. Фото: https://militaryarms.ru

Советская власть во время Второй мировой 12 июля 1941-го приняла решение отправить 577 тыс. заключенных исправительных лагерей на фронт в штрафные батальоны.

Штрафниками были военные, совершившие нетяжелые преступления или мужчины с оккупированных немцами регионов. Как альтернативная мера наказания допускалось направление в штрафные роты гражданских лиц, осужденных за совершение нетяжелых и средней тяжести преступлений. Лица, осужденные за тяжкие и государственные преступления, отбывали наказание в тюрьмах.

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"Штрафники" должны "кровью искупить свою вину перед Родиной". Во время Второй мировой войны штрафные военные подразделения существовали в виде штрафных батальонов и штрафных рот. В авиационных соединениях непродолжительное время существовали штрафные эскадрильи. Штрафные подразделения были в вооруженных силах других государств.

Самой первой штрафной ротой во время Второй мировой войны была сформирована Армейская отдельная штрафная рота 42-й армии Ленинградского фронта. В составе 42-й армии она воевала до 1942-го и была расформирована. Эти батальоны имели худшее материальное и продовольственное обеспечение, первыми шли в самые горячие бои. Выживал каждый второй.

22 июня 1941-го в 3:15 после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Через 45 мин. министр иностранных дел Германии Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны, а еще через полтора часа немецкий посол в Берлине сделал аналогичное заявление министру иностранных дел Вячеславу Молотову. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния, в следующем - Словакия, 25 июня - Финляндия, а 27 июня - Венгрия. Вторая мировая закончилась победой СССР ценой человеческих страданий и огромных потерь. Война принесла смерть около 3 млн немцев и 27 млн гражданам Советского Союза. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.