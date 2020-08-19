В пустыне обнаружили остатки древней мыловарни

В Израиле нашли древнюю мастерскую. Фото: Israel Antiquities Authority

Древнейшую мыловарню возрастом 1,2 тыс. лет показали в бедуинской деревне в древнем городе Рахат на юге Израиля.

Управление древностей Израиля сообщает, что производители мыла на фабрике использовали оливковое масло вместо животного жира.

Ранние арабские химики готовили мыло, смешивая растительные и ароматические масла с натриевой щелочью, пояснила управляющая раскопками доктор Елена Коген Зехави.

В Рахате мыло делали из оливок. Об этом свидетельствует множество оливковых косточек, найденных на участке. В ходе раскопок ученые также выяснили, что мыловары использовали солянку - местное растение, богатое калием. Точный рецепт древнего мыла определить сложно.

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Наряду с инструментами для производства мыла в доме бедуинов нашли круглую плиту из известняка, на которой вырезаны линии и отверстия. Эта находка была похожа на стратегическую настольную игру.

Недавно археологи обнаружили древние кремневые орудия близ города Димона в Израиле. Находки рассказали о направлении миграции первобытных людей. Все было создано в технике нубийской леваллуа, характерной для доисторических жителей Африки. Их возраст оценили в 100 тыс. лет, а подобные в Израиле встретили впервые.