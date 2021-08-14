В Праге открыли фотовыставку ко Дню Независимости Украины

На фотовыставке показали события в Украине периода независимости. Фото: УП

14 августа на одной из центральных улиц Праги открыли фотовыставку ко Дню Независимости Украины.

На выставке рассказали о событиях, которые происходили в Украине за время независимости. Есть фото с голосования в Верховной Раде за независимость 1991 года, победы на "Евровидении" Русланы и Джамалы, успехи футболиста Андрея Шевченко, сообщает "Радио свобода".

Также на выставке показали трагические страницы истории Украины.

"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, о нашей армии. Также эта выставка является уникальной, так как направлена ​​также на чешско-украинские отношения. Например о Вацлаве Гавеле и Украине, и об украинцах, которые жили и живут здесь в Чехии", - сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Перебийнис торжественно открыл выставку вместе с журналистом и писателем, бывшим узником Станиславом Асеевым.

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"То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично как и вся экспозиция. И для тех, кто просто проходит Прагой надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия", - сказал Асеев.

Выставка продлится до 30 августа 2021 года.

Представители чешской армии примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины. В частности, пойдут 27 членов пражского почетного караула. Так Чехия хочет подчеркнуть, что ценит наше государство как партнера.