В лесу нашли захоронение военных времен Первой мировой

Фото: Львовская ОДА

В Дрогобычском районе Львовской области нашли захоронение времен Первой мировой войны.

Его обнаружили работники Мемориально-поискового центра "Доля" вместе с представителями Государственного историко-культурный заповедник "Нагуевичи".

Специалисты разыскивали места захоронений воинов вблизи сел Нагуевичи и Попели.

"В ходе экспедиции удалось локализовать одно место захоронений погибших солдат. Также были оформлены акты установки. После подачи документов и получения необходимых разрешений будет проведена эксгумация и перезахоронение", - сообщают в пресс-службе Львовского областного совета.

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После эксгумации исследователи смогут сказать, кем были похороненные.

Польские ученые нашли останки семерых монахинь-катаржинок, которых убили в январе 1945 года солдаты Красной армии. Женщины работали медсестрами в Ольштынском больницы Святой Марии и ухаживали за немецкими ранеными. Пытались защитить их, когда в больницу ворвались советские военные.