В гробнице фараона обнаружили изображение вымершего вида птиц

Обнаружили изображение неизвестного вида гусей. Фото: Science Alert

В гробнице египетского принца возрастом около 4,6 тыс. лет обнаружили изображения вымерших птиц.

"Очевидно, никто не понял, что это изображение неизвестного вида. Художественная выразительность может объяснить различия с современными гусями, но произведения искусства с этого места содержат чрезвычайно реалистичные изображения других птиц и млекопитающих", - сказал археолог Энтони Ромилио из Университета Австралии, сообщает Science alert.

На фреске изображен вымерший вид гусей. Большинство ученых убеждены, что птицы похожи на белолобых гусей. Они еще распространены в Северном полушарии. Но не понятно, к какому виду они принадлежат. Зоологи не могут решить, это серый гусь или бобовый гусь.

На фреске изобразили еще 2-х серо-красных птицы меньшего размера, которые смотрят направо. Они похожи на красноклювых гусей. Но таких птиц никогда не находили во время раскопок в Египте.

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Ромилио использовал схему для сравнения видимых характеристик каждого животного по шкале различия, которая называется "критериями Тобиаса". Понял, что пара серо-красных птиц слишком сильно отличается от красноклювый гусей. Ромилио считает, что увеличенные боковые перья могут быть уникальной характеристикой. И эти птицы больше негде не встречались.

Исследователи установили обстоятельства смерти египетского фараона Секененра Таа II. Его казнили 3,6 тыс. лет назад. Судебно-медицинский анализ мумии показал, что тело начало разлагаться до мумификации.