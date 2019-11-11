В горах нашли захоронение женщины с древнеримскими украшениями

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2700
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 441
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 261
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1080
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2817
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2106
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2223
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5184
Фото
Все фото
11
15
16
3
8
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Видео
Все видео
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1215
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 900
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3780
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2079
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 891
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 15:33

В горах нашли захоронение женщины с древнеримскими украшениями

  Комментировать

Археологи раскопали остатки знатной женщины из племени алан на Северном Кавказе. Ее хоронили в семейной гробнице с множеством римских украшений.

Артефакты датируют I в. нашей эры, сообщает The History Blog.

"У нее было два кольца на пальцах, изготовленные с помощью довольно сложной технологии. Вне всякого сомнения, их изготовили в римском стиле. Они были бесценными для варварского мира, поскольку тогда на Северном Кавказе не производили стекло", - сказала археолог Анна Кадиева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два друга искали потерянное кольцо, а нашли клад

Бисер на обуви женщины был сделан из стекла, но также содержал минерал оранжевого цвета под названием сердолик. Кроме того, женщина носила яркий фиолетовый медальон с аметистом.

Археологи считают, что она была женой или близким членом семьи важного воина или даже вождя. Большая плотность дорогих импортных ювелирных изделий является свидетельством значительного богатства. Аланы дарили такие украшения только своим близким.

Автор: thehistoryblog.com
  В захоронении женщины из племени аланов обнаружили амулет с аметистом
В захоронении женщины из племени аланов обнаружили амулет с аметистом

Автор: thehistoryblog.com
  В захоронении женщины из племени аланов обнаружили стеклянный перстень
В захоронении женщины из племени аланов обнаружили стеклянный перстень

Автор: thehistoryblog.com
  В захоронении женщины из племени аланов нашли множество стеклянных римских украшений
В захоронении женщины из племени аланов нашли множество стеклянных римских украшений

Алания - досредневековое и средневековое государство на территории Северного Кавказа, которое населяли кочевые ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения. Оно потеряло самостоятельность после монголо-татарского нашествия в 1238-1239 годах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В горах нашли захоронение женщины с древнеримскими украшениями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Самое читаемое
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 21880
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 20295
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 13275
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 9 Просмотров: 9018
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 7479
История
130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации
130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации
 Просмотров: 1503
Политзаключенный отказался от гражданства
Политзаключенный отказался от гражданства
 Просмотров: 495
В железнодорожном вагоне подписали перемирие
В железнодорожном вагоне подписали перемирие
 Просмотров: 315
Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги
Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги
 Просмотров: 468
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
11
 Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
9
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Голосов: 842
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua