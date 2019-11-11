В горах нашли захоронение женщины с древнеримскими украшениями

Археологи раскопали остатки знатной женщины из племени алан на Северном Кавказе. Ее хоронили в семейной гробнице с множеством римских украшений.

Артефакты датируют I в. нашей эры, сообщает The History Blog.

"У нее было два кольца на пальцах, изготовленные с помощью довольно сложной технологии. Вне всякого сомнения, их изготовили в римском стиле. Они были бесценными для варварского мира, поскольку тогда на Северном Кавказе не производили стекло", - сказала археолог Анна Кадиева.

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Бисер на обуви женщины был сделан из стекла, но также содержал минерал оранжевого цвета под названием сердолик. Кроме того, женщина носила яркий фиолетовый медальон с аметистом.

Археологи считают, что она была женой или близким членом семьи важного воина или даже вождя. Большая плотность дорогих импортных ювелирных изделий является свидетельством значительного богатства. Аланы дарили такие украшения только своим близким.

Автор: thehistoryblog.com В захоронении женщины из племени аланов обнаружили амулет с аметистом

Автор: thehistoryblog.com В захоронении женщины из племени аланов обнаружили стеклянный перстень

Автор: thehistoryblog.com В захоронении женщины из племени аланов нашли множество стеклянных римских украшений

Алания - досредневековое и средневековое государство на территории Северного Кавказа, которое населяли кочевые ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения. Оно потеряло самостоятельность после монголо-татарского нашествия в 1238-1239 годах.