В фундаменте многоквартирного дома обнаружили гигантскую статую Будды

В Китае нашли 9-метровую каменную статую Будды, которая десятилетиями служила опорой для многоэтажного дома. Своеобразный "фундамент" увидели когда расчистили свалку и густую растительность под сооружением.

Статуя представляет сидящего Будду, но со значительно поврежденными руками и ногами и отсутствующей головой. Одна из жительниц дома рассказала, что слышала о ней в 1950-х годах. Другие постояльцы ничего не знали о ее существовании, передает Change.ua

Известно, что в течение 1910-1940 годов на том месте построили храм со статуями, который уничтожили в 1987-м, а через 3 года возвели жилые дома. Остатки скульптурных шедевров стали для них опорой.

Китайские эксперты пообещали посетить место и разработать план по сохранению статуи.

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Автор: twitter.com/fulangong Величественную статую скрывали густая растительность и свалка под домом

В буддийском храме Саймеджи, что в японской префектуре Сига, обнаружили неизвестные ранее изображения святых. Находка меняет представление об истории храма. Благодаря характерному стилю, обнаруженные изображения могут принадлежать периоду Асука (538 - 710 г). Ранее считали, что главный зал построили в эпоху Камакура (1185 - 1333). Таким образом, история храма может быть намного старше и достигать более 1,3 тыс. лет. Доказательство предположения будет способствовать признанию храма старейшей сохранившейся деревянной постройки мира, а изображения святых станут древнейшей японской храмовым росписью.