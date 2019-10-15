В церкви обнаружили детское захоронение

В храме на Галичине проводят исследования. Фото: risu.org.ua

Захоронение двух детей нашли археологи в храме Святого Пантелеймона в селе Шевченково Галицкого района Ивано-Франковской области.

В церкви начали реставрационные работы. В процессе реставраторы нашли захоронение, сообщает "РІСУ".

"У северной стены нашли захоронение двух детей. Я не антрополог, но могу сказать, что им где-то 6-8 лет. Они похоронены последовательно. Очевидно, возле них есть еще третье захоронение, но мы не могли продолжать из-за сроков, поэтому оставили это для будущих исследователей", - рассказал археолог и архитектор Юрий Лукомский.

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Исследователь предполагает, что в юго-западном углу было место на кладбище, где хоронили только детей. В средневековье такое встречалось.

Археологи договорились с местным священником и похоронят останки на местном кладбище.

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец Херсонской области. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.