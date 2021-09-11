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понедельник, 13 сентября 2021 01:13

В центре города нашли остатки печей для хлеба, которым 1 тыс. лет

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В центре города нашли остатки печей для хлеба, которым 1 тыс. лет
В Дербенте обнаружили средневековые здания. Фото: islamnews.ru

На центральной площади Дербента в Дагестане обнаружили средневековый архитектурный комплекс.

"В рамках программы по созданию комфортной городской среды в Дербенте ведутся масштабные земельно-строительные работы, которые проходят под наблюдением археологов, - говорит руководитель Дербентского археологической экспедиции, профессор Муртазали Гаджиев. - В рамках строительных работ в центре города на площади Свободы были обнаружены архитектурно-строительные и хозяйственно-бытовые объекты, построенные в XI-XIII веках".

Обнаружили остатки зданий из обожженного кирпича, вымостку пола из такого же кирпича и каменных плит, печи-тандыры для изготовления хлеба, водопроводную систему из керамических труб и водоотстойники, фрагменты средневековой керамической посуды.

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В здании нашли осколки иранского фаянса и люстровой керамики с кобальтовым покрытием. Дербент в то время был одним из важнейших торговых городов Кавказа. Он располагался на международном Прикаспийском пути, который связывал страны Закавказья и переднего Востока с юго-восточной Европой.

В Дагестане житель села Уркарах обнаружил во дворе своего дома катакомбы начала раннего средневековья. Нашел в подземельях кувшины, предметы быта и человеческие кости, сообщает администрация Дахадаевского района.

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