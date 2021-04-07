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среда, 07 апреля 2021 13:28

Увеличили количество мест лишения свободы

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Увеличили количество мест лишения свободы
1930-го Совет народных комиссаров издал распоряжение о исправительно-трудовые лагерях. Фото: gettyimages.com

7 апреля 1930 года в СССР издали указ о расширении системы трудовых лагерей.

"Исправительно-трудовые лагеря имеют задачей охрану общества от особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции их, соединенной с общественно-полезным трудом и приспособление этих правонарушителей к условиям трудового общежития. В исправительно-трудовые лагеря могут направляться исключительно лица, осужденные судом к лишению свободы на срок не менее 3 лет или лица, осужденные особым постановлением ОГПУ", - говорилось в документе.

Их передали под руководство Управления лагерей в составе ОГПУ. 10 июля 1934 года создали Народный комиссариат внутренних дел СССР. В его состав вошли 5 главных управлений. Одним из них было Главное управление лагерей. 27 октября 1934-го к ГУЛАГу перешли все исправительно-трудовые учреждения Наркомата юстиции РСФСР.

В 1930 годах создали много специализированных управлений ГУЛАГа. В них использовали бесплатную работу узников для строек общесоюзного значения. Среди них были Днепрогэс, Беломорско-Балтийский канал, Комсомольск-на-Амуре и другие.

С 1940-х в системе ГУЛАГ начали работать "шарашки" - закрытые научно-исследовательские учреждения, где работали заключенные ученые.

Лагеря ГУЛАГа были разбросаны по всей стране. Подчинялись они только Москве.

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По состоянию на начало 1950-х украинцы составляли 5-ю часть узников ГУЛАГа. В лагерях их насчитывалось 362,6 тыс., в колониях - почти 143,6 тыс. человек.

26 мая 1953 года началось массовое и самое длительное в истории ГУЛАГа восстание политических заключенных. В нем принимали участие заключенные 2 лагерей Норильска Красноярского края России - Горлага и Норильлага. Общее количество восставших составляло 16378 человек.

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Дата
07
апреля

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