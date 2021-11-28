Утвердили официальные символы главы государства

Официальными символами главы государства: флаг президента Украины, знак, гербовая печать, булава. Фото: марки Укрпочты

Президент Украины Леонид Кучма 29 ноября 1999-го принял, что официальными символами главы государства являются: флаг (штандарт) президента Украины, знак, гербовая печать, булава.

Этим указом было утверждено Положение об официальных символах главы государства. Флаг (штандарт) президента Украины представляет собой синее квадратное полотнище с изображением в центре золотого знака Княжеского государства Владимира Великого (малого государственного герба Украины). Полотнище окаймлено золотыми наличниками.

Знак президента имеет форму орденской цепи, состоящей из медальона-подвески, 6 финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев, размещенных в соответствующей последовательности. Медальон-подвеска представляет собой геральдический картуш с рельефным изображением малого государственного герба Украины на синей эмали.

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Гербовая печать имеет форму круга. В центре – изображение малого государственного герба Украины, над которым по кругу надпись "Президент Украины". Булава весит 750 гр, сделана из серебра и полностью покрыта позолотой. Украшена 64 камнями – изумрудами и гранатами в золотой оправе. Футляр к булаве изготовлен из красного дерева, украшен рельефным изображением малого герба из желтого целя.

Президентские символы впервые получил 30 ноября 1999-го президент Украины Леонид Кучма, избранный во второй раз на пост главы государства. На народный смотр штандарт президента Украины был поднят на флаговой мачте 24 августа 1999 года у здания Администрации президента.

Национальную валюту Украины гривну ввели 1 сентября 1996 года. Заменила купоно-рубли. 25 августа 1996-го объявлен указ президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине". Согласно указу денежную реформу проводили со 2 по 16 сентября. В первый же день реформы по установленному курсу перечислили в гривне цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, денежные средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.