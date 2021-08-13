Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости

Виктор Ющенко: "Идет 24-я война Украины с Россией". Фото: facebook.com/president.ukraine

Наибольшим достижением Украины за годы ее независимости третий президент Виктор Ющенко назвал смену национального самосознания.

"Произошла большая перемена в национальном самосознании. Еще в 1992 году были чиновники, которые отказывались вывешивать на учреждениях национальные флаги. Когда я приехал в свою деревню, то застал в кабинете председателя большой портрет Ленина. Я удивился, потому что в то время многие пытались проявить свою украинскость, избавлялись советского. Спросил, почему он его не уберет. Получил ответ, что не он цеплял, то и не снимать будет. Это философия глубоко дрянная. Он не был готов в своем государстве в новом времени становится из населения - в гражданина. Брать ответственность и создавать национальную идентичность", - пояснил политик в интервью "Эспрессо".

С идентичности выходит мировоззрение. Формируются координаты по которым человек движется, появляются смыслы. Без них люди превратились в советских людей.

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"На ХХIV съезде Леонид Брежнев заявил, что сформировали советский народ. Через 20 лет пришли изменения. Но сегодня этот народ друг с другом ведет войны. На этом пространстве, что мы называем Советский Союз. Продолжается 24-я война Украины с Россией", - отметил Ющенко.

Украинцам не хватает единства. Без решения национального вопроса страна не может процветать.

"Для этого следует пройти толерантную, большую дискуссию. Например, о языке. Он это две трети клея, который скрепляет нацию. Если забрали территорию, но остался язык, то территорию со временем удастся вернуть. Если забрали язык, то территория уже не нужна", - добавил он.

24 августа Украина будет отмечать 30-летие Независимости. В те времена основным источником распространения информации были газеты. Журналист Gazeta.ua полистал страницы "Голоса Украины", "Советской Украины", "Молоди Украины" и "Сельских вестей" и подготовил обзор публикаций, вышедших с 14 по 24 августа 1991 года. "Меньше трети зерна сдали на элеваторы земледельцы Херсонщины. К плановым 1,2 млн тонн еще далеко. Но в последние дни ситуация меняется к лучшему. Если в государственные закрома 3 августа засыпали всего 377 тонн хлеба, то уже через 5 дней - более 8 тысяч. Оживление работ обусловлено повышением цен на хлеб и гарантированным государством выплатами надбавок", - писала газета "Голос Украины".