Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 522
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1233
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 2376
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 180
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 234
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 684
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 306
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 765
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1152
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
17
20
4
8
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Видео
Все видео
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 108
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 180
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 234
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 342
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 225
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
суббота, 14 августа 2021 10:42

Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости

  Комментировать
Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости
Виктор Ющенко: "Идет 24-я война Украины с Россией". Фото: facebook.com/president.ukraine

Наибольшим достижением Украины за годы ее независимости третий президент Виктор Ющенко назвал смену национального самосознания.

"Произошла большая перемена в национальном самосознании. Еще в 1992 году были чиновники, которые отказывались вывешивать на учреждениях национальные флаги. Когда я приехал в свою деревню, то застал в кабинете председателя большой портрет Ленина. Я удивился, потому что в то время многие пытались проявить свою украинскость, избавлялись советского. Спросил, почему он его не уберет. Получил ответ, что не он цеплял, то и не снимать будет. Это философия глубоко дрянная. Он не был готов в своем государстве в новом времени становится из населения - в гражданина. Брать ответственность и создавать национальную идентичность", - пояснил политик в интервью "Эспрессо".

С идентичности выходит мировоззрение. Формируются координаты по которым человек движется, появляются смыслы. Без них люди превратились в советских людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов

"На ХХIV съезде Леонид Брежнев заявил, что сформировали советский народ. Через 20 лет пришли изменения. Но сегодня этот народ друг с другом ведет войны. На этом пространстве, что мы называем Советский Союз. Продолжается 24-я война Украины с Россией", - отметил Ющенко.

Украинцам не хватает единства. Без решения национального вопроса страна не может процветать.

"Для этого следует пройти толерантную, большую дискуссию. Например, о языке. Он это две трети клея, который скрепляет нацию. Если забрали территорию, но остался язык, то территорию со временем удастся вернуть. Если забрали язык, то территория уже не нужна", - добавил он.

24 августа Украина будет отмечать 30-летие Независимости. В те времена основным источником распространения информации были газеты.

Журналист Gazeta.ua полистал страницы "Голоса Украины", "Советской Украины", "Молоди Украины" и "Сельских вестей" и подготовил обзор публикаций, вышедших с 14 по 24 августа 1991 года.

"Меньше трети зерна сдали на элеваторы земледельцы Херсонщины. К плановым 1,2 млн тонн еще далеко. Но в последние дни ситуация меняется к лучшему. Если в государственные закрома 3 августа засыпали всего 377 тонн хлеба, то уже через 5 дней - более 8 тысяч. Оживление работ обусловлено повышением цен на хлеб и гарантированным государством выплатами надбавок", - писала газета "Голос Украины".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

Взорвали Михайловский Златоглавый собор

Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц

Разрушили Запорожскую Сечь

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 6138
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 5598
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 4644
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 4275
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта Просмотров: 3078
История
Взорвали Михайловский Златоглавый собор
Взорвали Михайловский Златоглавый собор
 Просмотров: 180
Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц
Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц
 Просмотров: 378
Разрушили Запорожскую Сечь
Разрушили Запорожскую Сечь
 Просмотров: 297
Власти области требует вернуть дворец Терещенко
Власти области требует вернуть дворец Терещенко Просмотров: 513
Горшок с древними монетами нашли замурованным в стене
Горшок с древними монетами нашли замурованным в стене Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
7
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
7
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
4
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
Голосов: 21
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть