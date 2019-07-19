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пятница, 19 июля 2019 15:41

Украинский город переименовали

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Украинский город переименовали
Большевики переименовали Екатеринослав на Днепропетровск. Фото: wikimedia.org

19 июля 1926 года в Москве приняли постановление ВЦИК СССР о переименовании Екатеринослава на Днепропетровск.

Город назвали в честь коммуниста Григория Петровского. Он был одним из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.

Перед этим 1776-го город получил название Новый Кодак. Так называлась крепость, которую построили в черте города.

1776-1796-го и 1802-1926-го Днепр носил название Екатеринослав в честь российской императрицы Екатерины II в. В 1798-1802 годах по приказу императора Павла I город носил название Новороссийск и был центром огромной Новороссийской губернии от Днестра до Дона и Крыма.

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Во времена УНР город хотели назвать Сичеслав. Писатель Яр Славутич указывал, что это имя придумал историк Дмитрий Яворницкий. В названии сохранили часть "слав", но вместо императрицы название должно прославлять Запорожскую Сечь.

19 мая 2016 город получил название Днепр.

На одном из интернет-аукционов, опубликовали уникальные фотографии южного украинского города Николаева. Их сделали во время Первой мировой войны 1914-1918-го.

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19
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