Украина отказалась от ядерного оружия

В 1994 году Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Фото: ЖЖ

В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Договор положил начало процессу ядерного разоружения Беларуси, Казахстана и Украины. Он является дополнением к советско-американскому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанного 31 июля 1991 года.

От Украины договор подписал тогдашний министр иностранных дел Анатолий Зленко. Документ означал, что Украина намерена полностью избавиться от атомного оружия и использовать атомную энергию исключительно в мирных целях.

5 декабря 1994 Украина подписала Будапештский меморандум с Российской Федерацией, Великобританией и США. Страны обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

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К 2 июня 1996 из Украины вывезли всю атомное оружие. Государство потеряло ядерный статус.

14 января 1994-го в Москве обнародовали совместное заявление президентов Украины, США и РФ о вывозе из Украины стратегического ядерного оружия. Заявление фиксировало международные обязательства Украины получить безъядерный статус, несмотря на сопротивление парламента.