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вторник, 20 апреля 2021 08:20

Студентов разогнали танками

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Студентов разогнали танками
1989 на площади Тяньаньмэнь в Пекине собрались около миллиона студентов. Фото: Time

В Китае студентам-демонстрантам 20 апреля 1989-го власть приказала очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине. В мире событие называют "Резня на площади Тяньаньмэнь".

15 апреля 1989-го на площади Тяньаньмэнь у памятника Народным Героям собрались студенты. Хотели оплакать благосклонного к молодежи политика Ху Яобана. Умер от сердечного приступа накануне. Собрание превратилось в протест против власти миллиона студентов. Два месяца почти миллион студентов жили в палаточном городке на площади. Им помогали с едой и вещами местные.

Правительство во главе с Дэном Сяопином признали демонстрации незаконными и объявили военное положение. 4 июня вооруженные военные и полиция при поддержке танков, боевых машин, пехоты и бронетранспортеров начали давить и прогонять студентов. По людям стреляли из пулеметов, танковых пушек. Применяли слезоточивый газ, били дубинками и стреляли на поражение.

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"На рассвете на очищенную от толпы площадь выехали несколько танков: они давили студенческие палатки. Не все они были пустые, - писала на следующий день советская газета "Правда". - Тысячи людей погибли за свободу на площади Тяньаньмэнь, десятки тысяч раненых заполнили пекинские больницы, что отказывались принимать людей с легкими травмами".

По официальным данным, пострадало 3 тыс студентов, 200 - убиты. После подавления протестов правительство арестовал тысячи сторонников протестов. В китайских учебниках информации о событиях на площади нет.

Китай объявил об окончании "политики одного ребенка" 30 октября 2015 года. Ограничения по рождению детей действовало с конца 1970-х годов. Специалисты подсчитали, что предотвратило появление 400 млн человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
апреля

Студентов разогнали танками

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