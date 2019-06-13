Создали общество защиты языка

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а ветеранам Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а ветеранам Рады - политическое кладбище
1 Просмотров: 1845
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 16605
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7092
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 729
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2385
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 630
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2628
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5184
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2034
Фото
Все фото
42
20
8
6
8
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Видео
Все видео
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1314
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5139
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1728
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
четверг, 13 июня 2019 14:19

Создали общество защиты языка

  Комментировать
Создали общество защиты языка
Львовяне провели первый несанкционированный митинг 13 июня 1988 года Фото: Збруч

Несанкционированное вече состоялось во Львове 13 июня 1988 года. Люди собрались возле памятника Ивану Франку. Собрание приняло решение создать Общество родного языка имени Тараса Шевченко.

В начале 1988 года в Украине действовали "неформальные" организации национального возрождения: Украинский культурологический клуб в Киеве, Общество Льва во Львове, клуб "Родное слово" в Полтаве. Распространялись самиздаты.

14 апреля 1988 киевская газета "Литературная Украина" печатает открытое письмо нескольких львовян о необходимости создания организации для защиты украинского языка. Это стало основой для создания Общества родного языка имени Тараса Шевченко. Идею создания Общества поддержали Львовское отделение Советского фонда культуры и члены его правления Ростислав Братик, Эммануил Мисько, Орест Шейка, Наталья Чавага, отмечает Збруч.

Учредительные документы, руководители, помещения были подготовлены на май 1988. Датой проведения учредительной конференции избрали 13 июня. Местом проведения должен был стать Дом культуры строителей на ул. Стефаника, 16а. Однако становится известно, что секретарь горкома КПСС Адам Мартынюк запретил проводить собрание.

В 6 часов вечера под закрытыми воротами Дома культуры собираются возмущенные львовяне. Идут к памятнику Ивана Франко.

"А что дальше? Все смотрят на меня как на организатора этого действа, а я не знаю с чего начинать. Да и испуг начинает понемногу закрадываться в душу, потому что одно дело - открывать собрание в зале, другая - несанкционированный митинг, первый за многие десятки лет ", - вспоминает украинский журналист и краевед Игорь Мельник.

Успокаивает людей, которые уже были готовы бить окна горкома партии. Зачитывает устав общества.

Митинг остался без внимания власти и полиции. Подчиненные не имели четких инструкций. Мелкие руководители не решились проявить инициативу. Большие чиновники оставили свои рабочие кабинеты. Общество было создано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роспуск Рады: украинцы пикетируют Конституционный суд

"Вернувшись после собрания домой и распив с друзьями бутылку вина, - вспоминает Мельник, - я наконец понял, что все якобы обошлось, и можно спать сейчас в своей постели. До сих пор удивляет меня, почему тогдашняя власть не отреагировала на этот стихийный митинг. ведь даже через мелкие инциденты применяли немедленные репрессии. О том, что социализм уже "приобрел человеческое лицо", тоже не приходилось говорить ".

Только 21 июня 1988 львовяне увидели в своих почтовых ящиках лист бумаги с надписью: "Временные правила проведения собраний и других массовых мероприятий, организуемых в городах и других населенных пунктах Львовской области". Ею власть стремилась запретить митинги.

Во Львове 1 июля 1910 состоялась студенческая демонстрация с требованиями открыть украинский университет. Во время столкновения с полицией был убит 28-летний студент Адам Коцко.

Украинцы запланировали провести вече. Его пытались сорвать поляки, соорудив в помещении Университета баррикады. Они хотели помешать украинским студентам выйти из университета и сорвать запланированный поход по улицам Львова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали общество защиты языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

На Кубани убили сторонника соборной Украины

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 70689
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27098
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 26212
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 19023
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 16605
История
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
 Просмотров: 864
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия Просмотров: 4456
Раскопки могилы воина приблизили ученых к разгадке причин гибели майя
Раскопки могилы воина приблизили ученых к разгадке причин гибели майя Просмотров: 2727
Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек
Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек
 Просмотров: 243
На Кубани убили сторонника соборной Украины
На Кубани убили сторонника соборной Украины
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
15
Приходько выиграла суд у Порошенко
Голосов: 326
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua