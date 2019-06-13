Создали общество защиты языка

Львовяне провели первый несанкционированный митинг 13 июня 1988 года Фото: Збруч

Несанкционированное вече состоялось во Львове 13 июня 1988 года. Люди собрались возле памятника Ивану Франку. Собрание приняло решение создать Общество родного языка имени Тараса Шевченко.

В начале 1988 года в Украине действовали "неформальные" организации национального возрождения: Украинский культурологический клуб в Киеве, Общество Льва во Львове, клуб "Родное слово" в Полтаве. Распространялись самиздаты.

14 апреля 1988 киевская газета "Литературная Украина" печатает открытое письмо нескольких львовян о необходимости создания организации для защиты украинского языка. Это стало основой для создания Общества родного языка имени Тараса Шевченко. Идею создания Общества поддержали Львовское отделение Советского фонда культуры и члены его правления Ростислав Братик, Эммануил Мисько, Орест Шейка, Наталья Чавага, отмечает Збруч.

Учредительные документы, руководители, помещения были подготовлены на май 1988. Датой проведения учредительной конференции избрали 13 июня. Местом проведения должен был стать Дом культуры строителей на ул. Стефаника, 16а. Однако становится известно, что секретарь горкома КПСС Адам Мартынюк запретил проводить собрание.

В 6 часов вечера под закрытыми воротами Дома культуры собираются возмущенные львовяне. Идут к памятнику Ивана Франко.

"А что дальше? Все смотрят на меня как на организатора этого действа, а я не знаю с чего начинать. Да и испуг начинает понемногу закрадываться в душу, потому что одно дело - открывать собрание в зале, другая - несанкционированный митинг, первый за многие десятки лет ", - вспоминает украинский журналист и краевед Игорь Мельник.

Успокаивает людей, которые уже были готовы бить окна горкома партии. Зачитывает устав общества.

Митинг остался без внимания власти и полиции. Подчиненные не имели четких инструкций. Мелкие руководители не решились проявить инициативу. Большие чиновники оставили свои рабочие кабинеты. Общество было создано.

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"Вернувшись после собрания домой и распив с друзьями бутылку вина, - вспоминает Мельник, - я наконец понял, что все якобы обошлось, и можно спать сейчас в своей постели. До сих пор удивляет меня, почему тогдашняя власть не отреагировала на этот стихийный митинг. ведь даже через мелкие инциденты применяли немедленные репрессии. О том, что социализм уже "приобрел человеческое лицо", тоже не приходилось говорить ".

Только 21 июня 1988 львовяне увидели в своих почтовых ящиках лист бумаги с надписью: "Временные правила проведения собраний и других массовых мероприятий, организуемых в городах и других населенных пунктах Львовской области". Ею власть стремилась запретить митинги.

Во Львове 1 июля 1910 состоялась студенческая демонстрация с требованиями открыть украинский университет. Во время столкновения с полицией был убит 28-летний студент Адам Коцко. Украинцы запланировали провести вече. Его пытались сорвать поляки, соорудив в помещении Университета баррикады. Они хотели помешать украинским студентам выйти из университета и сорвать запланированный поход по улицам Львова.