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четверг, 20 января 2022 06:55

Сочла традиционные украинские мотивы с авангардом – за работы Александры Экстер дают по $1 млн
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Александра Экстер. Вечер в порту, 1907–1908
Фото: Георгій Коваленко. Олександра Екстер. - Київ: Родовід, 2021
Александра Экстер, 1910 года
Сумка вышитая на заказ Александры Экстер в артели села Вербовка, 1916 год
Александра Экстер. Город ночью (Фундуклеевская улица), 1913 год
Александра Экстер со студентами, Киев, 1918 год

Художница Александра Экстер родилась 18 января 1882 года в Белостоке на северо-востоке Польши. Через несколько лет отца чиновника Александра Григорович перевели работать в Киев и семья переехали с ним.

Александра Григорович окончила Киевскую гимназию святой Ольги и в 1899-м получила свидетельство о звании домашней учительницы. В 1901-1903 годах училась в Киевском художественном училище.

Тогда же из Парижа в Киев прибыл художник Сергей Ястребцов. Должен был исполнить волю покойного отца и закончить юридический факультет. Посещал и занятия в художественном училище. Как ученик парижских мастеров, делал это свысока. Дружил в училище только с Александрой Григорович. Открыл для нее тогдашних французских поэтов и художников. Убедил, что наиболее интересные художественные школы развиваются в Париже.

Именно Сергей Ястребцов знакомит Александру Григорович с чиновником Киевского окружного суда Николаем Экстером. Тот влюбляется в художницу. В конце 1905 года пара венчается.

Благодаря мужу Александра Экстер попадает в круг влиятельных дворянских семей Киева. Больше всего сближается с Наталией Давыдовой из древнего рода Гудым-Левковичей. Женщина увлекается народным искусством и удерживает в родовом имении Давыдовых в Вербовке возле Черкасс мастерскую вышивальщиц. Александра Экстер много времени проводит там. Приобщается к сбору старинных образцов вышивки и ткачества по окрестностям. На основе находок разрабатываются вариации и сочетаются с современными формами. Используют для украшения подушек, сумок и поясов.

Автор: Георгій Коваленко. Олександра Екстер. - Київ: Родовід, 2021
  Сумка вышитая на заказ Александры Экстер в артели села Вербовка, 1916 год
Сумка вышитая на заказ Александры Экстер в артели села Вербовка, 1916 год

Давыдова и Экстер принимают участие в организации выставки народных промыслов в Киеве. Входят в коллектив, работающий над разделом "Вышивка". На подготовку тратят почти год.

В последнее время местные узоры вытесняются и во многих местах их уже заменили орнаменты, заимствованные из печатных альбомов, приложений к дешевым журналам, премий к мылу, - говорилось в указаниях музейщиков. - Нас интересуют только старые, самобытные вышивки на рубашках, рушниках, платках – их еще можно найти в сундуках у старых людей. Собирать такие образцы не трудно: за небольшую плату или в обмен на конфеты и пряники, крестьянские дети, а то и взрослые, соберут их сколько угодно".

Для выставки Александру Экстеру просят воспроизвести интерьер дома зажиточного украинца XVIII века. Работу признают очень реалистичной – мысники, оружие, мебель, посуда. На одной из стен автор делает экспозицию ковров, писанок и вышивки. В ней все зоны очень органично соединены.

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Тогда же Александра Экстер увлекается керамикой мастеров из села Дыбинцы – теперь Обуховский район Киевской области. Мотивы тамошних гончаров использует в своих произведениях. Изделиями пользуется в Киеве и Париже.

После выставки создается Киевское кустарное общество. В него входит и Александра Экстер, Наталья Давыдова возглавляет. Общество поддерживает образование центров производства и помогает сбывать продукцию по городам Российской империи, Европе и США.

Художница Александра Экстер писала пейзажи и натюрморты в стиле кубизма и футуризма. Использовала традиционные украинские мотивы. Ее картину "Венеция" на аукционе в Лондоне в 2009 году продали за $1,7 млн. Стала самой дорогой работой художницы. В течение 2000-х более чем за $1 млн на аукционах продали еще картины Экстер "Пикник на пляже", "Женщина с птицами", "Пуристская композиция"

Больше об Александре Экстер читайте в журнале "Країна" за 20 января 2022 года.

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Современная украинская мода любит возвращения к украинским мотивам. Это соответствует нашей мироустановки. Мы близки с природой, открытые к общению. Отдаем предпочтение свободе, которая очень часто является анархией. Об этом рассказала философ, профессор университета Шевченко Наталия Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

По ее словам, есть три эпохи, которые имеют для украинцев огромное значение. Поэтому на пересечении киеворусских, барочной и авангардной традиции рождается украинская стилистика.

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