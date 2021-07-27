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среда, 28 июля 2021 21:35

Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.

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Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.

Современная украинская мода любит возвращения к украинским мотивам. Это соответствует нашей мироустановки. Мы близки с природой, открытые к общению. Отдаем предпочтение свободе, которая очень часто является анархией. Об этом рассказала философ, профессор университета Шевченко Наталия Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

По ее словам, есть три эпохи, которые имеют для украинцев огромное значение. Поэтому на пересечении киеворусских, барочной и авангардной традиции рождается украинская стилистика.

"Прежде всего это эпоха Киевской Руси, Украины-Руси, как писал Грушевский. Сердце нынешней Украины бьется, в частности в Софийском соборе, в Черниговских храмах, иконах Полесья. Это колыбель нашей идентичности. Часть украинских ценностей Х-ХIII века входит во всемирный список сокровищ ЮНЕСКО", – рассказывает Наталья Кривда.

По мнению профессора, второй очень важный период для формирования украинского стиля – украинское барокко.

"В течение ХVII – первой половины ХVIIІ века политическая активность совпала с чрезвычайным культурным подъемом. Казачество стало культуртригером, заказчиком нового искусства. Это эпоха Киевского коллегиума, Киевской братской школы, проповедников, самоопределение украинцев. Барокко подарило нам любовь к блеску, декору – декоративность наше все. Когда хотим предлагать миру старые ценности, одеваем их в новую форму. Какая сложная барочная архитектура, вышивка и шитье, зашифрованные символы украинской иконы, книжной миниатюры", – объясняет Кривда.

"Третий период – конец XIX – начало ХХ века – искусствовед Дмитрий Горбачев назвал украинским авангардом. Петрицкий, Богомазов, Экстер, Нарбут, Малевич, Бойчук, Седляр, Поделки, Наталья Гончарова – блестящая плеяда художников. Первое изображение работы Кандинского напечатано на обложке каталога салона Издебского, который состоялся в Одессе. Затем эта выставка поехала в Петербург, Ригу, Москву. Однако Одесса была первой. Один из черных квадратов, а по некоторым данным два, были написаны в Киеве, – рассказывает Наталья Кривда. – Начало ХХ века до Первой мировой – очень интенсивная эпоха, оплодотворенная европейскими смыслами и воздействием. Но точно украинская. Там и поиски нового украинского слова, и десятки манифестов, новые литературные образования. Зарождение нового украинского театра Леся Курбаса, который отметает этнографический театр. Говорит, что мы уже не украинцы в шароварах и девушки в венках. Это тоже важно, потому что является частью этнографического сущности украинской нации, но мы уже европейцы. Затем Хвылевой повторит этот тезис "Прочь от Москвы!"

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

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